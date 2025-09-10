

妻夫木聡、広瀬すず、永山瑛太

妻夫木聡、広瀬すず、窪田正孝、永山瑛太、塚本晋也、中村蒼、瀧内公美、栄莉弥、尚玄、木幡竜、奥野瑛太、村田秀亮（とろサーモン）、デリック・ドーバー、大友啓史監督が９日、都内で行われた映画『宝島』（19日公開）東京プレミアに出席。レッドカーペットに臨んだ。

アメリカ統治下の沖縄の史実を背景に、若者たちの葛藤と友情を描く。本作で激動の時代を生き抜く主人公グスク役を演じた妻夫木が主演を務める。

圧倒的なカリスマ性を持つ“コザの英雄”であり、ある襲撃の夜に突如として姿を消してしまうオン役を演じた永山は、「自分がリーダーとして、妻夫木さんやみんなの前に立つために、どうアプローチしようかと頭を抱えていた」と当時の心境を吐露。

グスク、ヤマコ、レイにとって“光の存在”であり続ける難役に挑んだ永山だが、「沖縄についてから、妻夫木さんと嘉手納基地内の色々な施設や米軍の生活を見学させていただき、感慨深いものがありました。オンが感じていたことを、理屈じゃなくて肉体で表現していきたいと思い、その日から基地の周りを毎日走っていたんです。あえて思考せず、そして妻夫木さんを先輩として意識しないと決めて役に臨みました」と役作りへのこだわりを明かした。

そんな永山の姿勢に対して、「『ランチの女王』で初共演した時から、友達みたいにブッキーって呼んでいい？って仲良くしてくれてなかったっけ？（笑）」と妻夫木が問いかけると、「色々共演経験はあったけど、妻夫木さんが兄役が多かったので。自分が引っ張っていくのが初だったので、心のどこかで“生意気”とか思われていないか、不安だったんです」と永山が返し、二人の仲睦まじいやりとりに和やかな空気が流れた。