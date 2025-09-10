１０日の東京株式市場はやや買い優勢、寄り付きの日経平均株価は前営業日比５３円高の４万３５１３円と反発。



前日の欧州株市場では各国の株価が高安まちまちとなり、仏ＣＡＣ４０が続伸したものの、独ＤＡＸは反落となった。欧州各国の長期金利が軒並み上昇する展開で警戒されている。一方、米国株市場ではＮＹダウが続伸し史上最高値を更新、ナスダック総合株価指数は連日の最高値更新となっており、これは東京市場にも追い風となる。この日発表された雇用統計の年次改定が大幅に下方修正され、ＦＲＢによる早期利下げ思惑が高まるとともに来週行われるＦＯＭＣで０．５％の利下げの可能性も意識され、全体相場の押し上げ材料となった。ただ、今週は米国で１０日に８月の生産者物価指数、１１日に消費者物価指数の発表が予定されており、これを前に日経平均の上値も重そうだ。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

