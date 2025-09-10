ドル円理論価格 1ドル＝147.51円（前日比+0.12円）
ドル円理論価格 1ドル＝147.51円（前日比+0.12円）
割高ゾーン：148.15より上
現値：147.38
割安ゾーン：146.86より下
過去5営業日の理論価格
2025/09/09 147.39
2025/09/08 147.44
2025/09/05 147.61
2025/09/04 147.58
2025/09/03 147.38
（注）ドル円理論価格とは？
独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。
割高ゾーン：148.15より上
現値：147.38
割安ゾーン：146.86より下
過去5営業日の理論価格
2025/09/09 147.39
2025/09/08 147.44
2025/09/05 147.61
2025/09/04 147.58
2025/09/03 147.38
（注）ドル円理論価格とは？
独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。