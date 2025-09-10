アドテストは強弱観対立、米エヌビディア上昇とブラックロックのＡＩ関連ＥＴＦも株価刺激◇

アドバンテスト<6857.T>は強弱観対立、前日終値近辺で売り買いを交錯させている。前日は２７００億円を超えるプライム市場で断トツの売買代金をこなして大幅高を演じ、上場来高値を大きく更新したが、直近５営業日で３割近く時価総額を膨張させていることもあり目先高値警戒感からの利益確定売り圧力も意識される状況にある。ただ、下値では出遅れた向きの押し目買いニーズも活発で、引き続きマーケットの視線は熱い。前日は同社の最大顧客である米エヌビディア＜NVDA＞が続伸したほか、時間外でも買われておりこれが株価の下支え材料として働いている。日本時間１０日に米資産運用会社大手のブラックロックが人工知能（ＡＩ）関連銘柄に投資するＥＴＦを東京市場に上場させるが、米ＡＩ企業だけでなくアドテストやソフトバンクグループ<9984.T>など日本を代表する企業も組み入れており、同ＥＴＦの動向にもマーケットの関心が集まりやすい。



