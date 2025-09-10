シンプレクス・ホールディングス<4373.T>が３日続伸している。９日の取引終了後、日本テレビホールディングス<9404.T>傘下の日本テレビ放送網が４月に運用を開始した地上波テレビＣＭのオンライン購入＆運用サービス「スグリー」について、子会社Ｘｓｐｅａｒ Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇがサービス開発を支援したと発表しており、好材料視されている。



「スグリー」は地上波テレビＣＭをオンラインで購入・運用することを可能にしたサービスで、従来の視聴率ベースでの取引ではなく、インプレッション数を取引通貨として、直前発注、ターゲティング、レポーティング、クリエイティブの直前変更などを実現したことが特徴。Ｘｓｐｅａｒは同サービスに関し、２２年秋からプロジェクトに参画し、サービスの立ち上げに向け、類似サービスの調査、競合分析、放送局ならではのコアバリューの検討、体制構築など、プロジェクト推進をサポートした。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS