日本vsアメリカ スタメン発表
[9.10 国際親善試合](コロンバス)
※08:37開始
主審:ブライアン・ロペス
副審:フアン・トパス、クリスティアン・アルバラード
<出場メンバー>
[日本]
先発
GK 12 大迫敬介
DF 5 長友佑都(Cap)
DF 25 荒木隼人
DF 16 関根大輝
MF 14 伊東純也
MF 21 佐野海舟
MF 26 望月ヘンリー海輝
MF 13 鈴木唯人
MF 17 藤田譲瑠チマ
FW 19 小川航基
FW 11 前田大然
控え
GK 23 早川友基
GK 1 鈴木彩艶
DF 4 板倉滉
DF 3 渡辺剛
DF 22 瀬古歩夢
DF 2 菅原由勢
MF 6 遠藤航
MF 8 南野拓実
MF 15 鎌田大地
MF 7 三笘薫
MF 10 久保建英
MF 20 佐野航大
FW 9 上田綺世
FW 18 町野修斗
FW 24 細谷真大
監督
森保一
[アメリカ]
先発
GK 1 マット・フリーズ
DF 18 マックス・アーフステン
DF 13 ティム・リーム(Cap)
DF 15 トリスタン・ブラックモン
DF 3 クリス・リチャーズ
DF 16 アレックス・フリーマン
MF 4 タイラー・アダムズ
MF 24 クリスティアン・ロルダン
MF 17 アレックス・ゼンデジャス
MF 10 クリスティアン・プリシッチ
FW 20 フォラリン・バログン
控え
DF 5 ノアカイ・バンクス
DF 2 セルジーニョ・デスト
DF 19 ネイサン・ハリエル
MF 8 セバスティアン・バーハルター
MF 6 ジャック・マッグリン
MF 14 ルカ・デ・ラ・トーレ
MF 7 ディエゴ・ルナ
FW 11 ダミオン・ダウンズ
FW 9 ジョシュ・サージェント
FW 21 ティモシー・ウェア
監督
マウリシオ・ポチェッティーノ
