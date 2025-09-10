[9.10 国際親善試合](コロンバス)

※08:37開始

主審:ブライアン・ロペス

副審:フアン・トパス、クリスティアン・アルバラード

<出場メンバー>

[日本]

先発

GK 12 大迫敬介

DF 5 長友佑都(Cap)

DF 25 荒木隼人

DF 16 関根大輝

MF 14 伊東純也

MF 21 佐野海舟

MF 26 望月ヘンリー海輝

MF 13 鈴木唯人

MF 17 藤田譲瑠チマ

FW 19 小川航基

FW 11 前田大然

控え

GK 23 早川友基

GK 1 鈴木彩艶

DF 4 板倉滉

DF 3 渡辺剛

DF 22 瀬古歩夢

DF 2 菅原由勢

MF 6 遠藤航

MF 8 南野拓実

MF 15 鎌田大地

MF 7 三笘薫

MF 10 久保建英

MF 20 佐野航大

FW 9 上田綺世

FW 18 町野修斗

FW 24 細谷真大

監督

森保一

[アメリカ]

先発

GK 1 マット・フリーズ

DF 18 マックス・アーフステン

DF 13 ティム・リーム(Cap)

DF 15 トリスタン・ブラックモン

DF 3 クリス・リチャーズ

DF 16 アレックス・フリーマン

MF 4 タイラー・アダムズ

MF 24 クリスティアン・ロルダン

MF 17 アレックス・ゼンデジャス

MF 10 クリスティアン・プリシッチ

FW 20 フォラリン・バログン

控え

DF 5 ノアカイ・バンクス

DF 2 セルジーニョ・デスト

DF 19 ネイサン・ハリエル

MF 8 セバスティアン・バーハルター

MF 6 ジャック・マッグリン

MF 14 ルカ・デ・ラ・トーレ

MF 7 ディエゴ・ルナ

FW 11 ダミオン・ダウンズ

FW 9 ジョシュ・サージェント

FW 21 ティモシー・ウェア

監督

マウリシオ・ポチェッティーノ