アメリカ戦のスタメン発表!! 初戦から11人全員変更、長友キャプテンで荒木&望月ら抜擢
日本代表は現地時間9日、アメリカ・コロンバスのLower.comフィールドで行われる国際親善試合でアメリカ代表と対戦する。午後7時30分(日本時間10日午前8時30分)のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、6日のメキシコ戦(△0-0)から11人全員を変更。DF長友佑都(FC東京)がキャプテンで先発し、国内組のDF荒木隼人(広島)やMF望月ヘンリー海輝(町田)が抜擢された。
システムは3-4-2-1を継続し、GKには大迫敬介が先発。3バックには左から長友、荒木、DF関根大輝と並び、ウイングバックは左にFW前田大然で右に望月。ボランチはMF佐野海舟とMF藤田譲瑠チマが組み、シャドーは左にMF鈴木唯人で右にMF伊東純也。1トップはFW小川航基が務める。
対戦相手のアメリカはFIFAランキング15位。過去の通算対戦成績は日本の2勝1敗で、前回は2022年9月23日にドイツ・デュッセルドルフで対戦し、日本がMF鎌田大地とMF三笘薫のゴールによって2-0で勝利した。
<出場メンバー>
[日本代表]
▽先発
GK 12 大迫敬介
DF 5 長友佑都(Cap)
DF 25 荒木隼人
DF 16 関根大輝
MF 14 伊東純也
MF 21 佐野海舟
MF 26 望月ヘンリー海輝
MF 13 鈴木唯人
MF 17 藤田譲瑠チマ
FW 19 小川航基
FW 11 前田大然
▽控え
GK 23 早川友基
GK 1 鈴木彩艶
DF 4 板倉滉
DF 3 渡辺剛
DF 22 瀬古歩夢
DF 2 菅原由勢
MF 6 遠藤航
MF 8 南野拓実
MF 15 鎌田大地
MF 7 三笘薫
MF 10 久保建英
MF 20 佐野航大
FW 9 上田綺世
FW 18 町野修斗
FW 24 細谷真大
▽監督
森保一
(取材・文 竹内達也)
