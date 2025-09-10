　日本代表は現地時間9日、アメリカ・コロンバスのLower.comフィールドで行われる国際親善試合でアメリカ代表と対戦する。午後7時30分(日本時間10日午前8時30分)のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、6日のメキシコ戦(△0-0)から11人全員を変更。DF長友佑都(FC東京)がキャプテンで先発し、国内組のDF荒木隼人(広島)やMF望月ヘンリー海輝(町田)が抜擢された。

　システムは3-4-2-1を継続し、GKには大迫敬介が先発。3バックには左から長友、荒木、DF関根大輝と並び、ウイングバックは左にFW前田大然で右に望月。ボランチはMF佐野海舟とMF藤田譲瑠チマが組み、シャドーは左にMF鈴木唯人で右にMF伊東純也。1トップはFW小川航基が務める。

　対戦相手のアメリカはFIFAランキング15位。過去の通算対戦成績は日本の2勝1敗で、前回は2022年9月23日にドイツ・デュッセルドルフで対戦し、日本がMF鎌田大地とMF三笘薫のゴールによって2-0で勝利した。

<出場メンバー>

[日本代表]

▽先発

GK 12 大迫敬介

DF 5 長友佑都(Cap)

DF 25 荒木隼人

DF 16 関根大輝

MF 14 伊東純也

MF 21 佐野海舟

MF 26 望月ヘンリー海輝

MF 13 鈴木唯人

MF 17 藤田譲瑠チマ

FW 19 小川航基

FW 11 前田大然

▽控え

GK 23 早川友基

GK 1 鈴木彩艶

DF 4 板倉滉

DF 3 渡辺剛

DF 22 瀬古歩夢

DF 2 菅原由勢

MF 6 遠藤航

MF 8 南野拓実

MF 15 鎌田大地

MF 7 三笘薫

MF 10 久保建英

MF 20 佐野航大

FW 9 上田綺世

FW 18 町野修斗

FW 24 細谷真大

▽監督

森保一

(取材・文　竹内達也)