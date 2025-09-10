オーナーとの確執でヌーノ監督解任のN・フォレスト…後任はポステコグルー氏に決定!!
ノッティンガム・フォレストは9日、昨季までトッテナムを率いたアンジェ・ポステコグルー監督の就任を発表した。
昨季は欧州CL出場権争いを繰り広げるなど、最終的にプレミアリーグ7位となったN・フォレスト。今季は開幕戦でブレントフォードに3-1で勝利して白星スタートを切るが、第2節C・パレス戦を1-1で引き分け、第3節ウエスト・ハム戦は0-3で敗れた。
1勝1分け1敗の10位とまずまずのスタートながらも、クラブは、オーナーのエバンゲロス・マリナキス氏との関係が悪化したヌーノ・エスピーリト・サント監督の解任を決断した。そして、すぐさま後任を発表。オーストラリア代表や横浜FM、セルティックなどの指揮を執り、昨季までトッテナムを率いていたポステコグルー氏の就任が正式に発表された。
オーナーのマリナキス氏はクラブを通じ、「我々は、実績と一貫性があり、優勝経験を持つ監督を迎えます。最高峰レベルのチームの指導経験に加え、フォレストで新たなものを築きたいという彼の意欲は、我々の歩みを支え、あらゆる目標を達成する上で理想的な人物です」とコメントしている。
