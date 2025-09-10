アライドＨＤが急伸、株主優待制度の導入と自社株買いを発表

アライドテレシスホールディングス<6835.T>が急伸している。９日の取引終了後に株主優待制度の導入と自社株買いを発表したことが好感されている。



株主優待制度は２５年１２月末日時点の株主から導入する予定で、毎年１２月末日時点で５００株以上を保有する株主を対象に、保有株数と継続保有期間に応じてデジタルギフト「ｇｉｆｔｅｅ Ｂｏｘ」を１０００円～６０００円分進呈する。



一方、自社株買いは上限を８０万株（自己株式を除く発行済み株数の０．７６％）、または１億５０００万円としており、取得期間は９月１０日から１０月３１日まで。経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行及び株主還元の一環として実施する。



出所：MINKABU PRESS