ＲｅＹｕｕ Ｊａｐａｎ<9425.T>が急反発している。９日の取引終了後に発表した第３四半期累計（２４年１１月～２５年７月）単独決算は、売上高４２億７３００万円（前年同期比１４．５％増）、営業損益１億９０００万円の赤字（前年同期３５００万円の赤字）、最終損益２億３８００万円の赤字（同４８００万円の赤字）と営業損益の赤字幅が拡大して着地したものの、５～７月では営業利益１５００万円と黒字転換しており、これが好感されている。



リユースモバイル市場の拡大を追い風にリユース関連事業で販売台数・売上高がともに伸長したことが牽引した。また、上期に実施した棚卸資産の計画的放出により在庫構成の最適化が進み、収益力が底上げされたことも寄与した。なお、２５年１０月期通期業績予想は、売上高５１億７４００万円（前期比９．３％増）、営業損益１億７０００万円の赤字（前期６４００万円の赤字）、最終損益２億２４００万円の赤字（同８６００万円の赤字）の従来見通しを据え置いている。



同時に、２４年１０月末日時点の株主を対象に実施した株主優待を最後に、株主優待制度を廃止すると発表した。



出所：MINKABU PRESS