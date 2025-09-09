香港発バッグブランド「カフネ」がリブランディング　ポップアップを皮切りに新ロゴなど展開

香港発のバッグブランド「カフネ（Cafuné）」が、ブランド創立10周年を迎えた8月7日にリブランディングを実施した。9月11日から10月15日までNEWoMan 横浜で開催するポップアップを皮切りに、新たなロゴタイプやロゴマークといったブランドアイデンティティを打ち出していく。

カフネは、個性豊かな現代女性のためのモダンかつタイムレスなデザインを追求するレザーバッグブランド。2015年に香港で創業し、今年8月7日に10周年を迎えた。ブランド名の「Cafuné」は、ポルトガル語で恋人の髪の毛で遊ぶ仕草を意味し、持つ人とバッグの間の愛着やつながり、物語性のあるデザインを重視したものづくりを特徴とする。

リブランディングでは、これまでにブランドが大切にしてきた「クラフトマンシップ」「思いやり」「つながり」といったテーマをもとに、ブランドが提供する価値や目指すブランド像を明確化するためにブランドアイデンティティを刷新。クリエイティブディレクターのデイ・ロウ（Day Lau）が、日頃から植物や大自然の形状からインスピレーションを得てバッグをデザインしていることから、植物の有機的なフォルムをイメージしたロゴマークとロゴタイプを設定し、ボタニカルをイメージしたグリーンを新たにブランドカラーに定めた。新たなブランドアイデンティティは、製品や公式サイトをはじめ、コレクションヴィジュアルやショッパー、ポップアップの店舗デザインにも順次反映していくほか、ブランド理念を顧客に体験してもらうための施策の実施も予定している。このほか、「時代・世代を超えて使い続け、受け継がれる」という考えを発信していくリブランディングの方針に則り、2025年秋冬コレクションから順次、経年劣化の少ないステンレススチール金具の採用や、傷が付きにくい素材の厳選など、見直し、改善・向上に取り組んでいるという。

9月11日から開催するリブランディング後初のポップアップでは、折り紙から着想を得た新作「Ori Tote」（9万1200円）や貝殻の造形をイメージした「Soft Fold Bag」（8万4700円）といった新作バッグを初披露。10月4日、5日、11日には、レザーケアの専門家からレザーケアについての知識や手入れ方法を学ぶことができるワークショップも開催する。

◾️カフネ ポップアップ

期間：2025年9月11日（木）〜10月15日（水）

会場：NEWoMan 横浜 3階 NEWoMan Lab.

所在地：神奈川県横浜市西区南幸1-1-1

営業時間：平日 11:00〜20:00、土日祝 10:00〜20:00 ※NEWoMan 横浜に準ずる

