ETF売買動向＝10日寄り付き、日経Ｄインバの売買代金は230億円と活況 ETF売買動向＝10日寄り付き、日経Ｄインバの売買代金は230億円と活況

10日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比13.9％減の567億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同12.3％減の486億円となっている。



個別ではグローバルＸ ＡＩ＆ビッグデータ ＥＴＦ <223A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＦＡＮＧ＋ <316A> 、インデックスファンドＭＳＣＩ日本株高配当低ボラティリティ <1399> 、ＳＭＤＡＭ Ａｃｔｉｖｅ ＥＴＦ 日本高配 <2011> 、ＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） <2630> など8銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2238> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> 、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> が新安値をつけている。



日経平均株価が172円高の大幅高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が売買代金230億5400万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金56億7400万円を大きく上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が167億2500万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が18億4400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が17億1100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が15億1800万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が15億500万円の売買代金となっている。



株探ニュース

