歌手の水森かおり（51）が10日までに自身のブログを更新。4日に肺炎のため82歳で死去した歌手の橋幸夫さんを追悼した。

水森は9日に「橋幸夫先輩」とのタイトルで投稿。「歌番組で何度もご一緒させていただきました。お会いするたびに優しく話しかけてくださり、大先輩なのにとても気さくで、いつも楽しくお話させていただきました」としのんだ。

さらに「2019年1月、茨城県結城市で行われたNHKのど自慢でご一緒させていただいた時の写真です」と橋さんに肩を抱かれるツーショットを公開。

「この時も舞台袖や楽屋前でお話させていただきものすごく嬉しかったこと、今でもハッキリ覚えています。最近はご一緒させていただく機会がなかったので、いつかまたお会いしたいと思っておりました」とつづり、「いつも優しく接してくださり、本当にありがとうございました。心よりご冥福をお祈りいたします。」と悼んだ。

橋さんは高校1年でビクターレコード（当時）のオーディションに合格し、1960年「潮来笠」でデビューしていきなり大ヒットを記録。同年の第2回日本レコード大賞新人賞に輝き、NHK紅白歌合戦にも初出場した。「コロナの影響で歌う機会が減り、低音部の声が出なくなった」として2023年5月に一度、歌手活動から引退。その後復帰し、今年5月、アルツハイマー型認知症を公表し闘病していた。