沖縄県石垣市の尖閣諸島が国有化され、１１日で１３年となる。

中国海警局の船が同諸島周辺の接続水域（領海の外側約２２キロ）を航行した日数は９日までに連続２９５日に上り、国有化以降、最長を更新。尖閣周辺では、操業する日本漁船に近づき、領海内に侵入する動きも常態化しており、海上保安庁は大型巡視船や無人機を投入するなどして警備体制の強化を加速させている。（矢野恵祐、島田愛美）

◆尖閣諸島の国有化＝民主党政権が２０１２年９月、尖閣諸島のうち３島（魚釣島、北小島、南小島）を約２０億円で民間から買収した。中国が周辺海域を実効支配しようという動きを強めたことを背景に、同年４月に東京都の石原慎太郎知事（当時）が同諸島の購入の意向を表明したことが契機となった。中国側は激しく反発し、中国公船による領海侵入を急増させた。

「進行方向遮り」「５キロまで接近」

「目視できる範囲で常に海警船が２〜４隻航行していた。進行方向を遮られたり、５キロほどの距離まで迫られたりした」

同諸島の魚釣島と大正島の沖合で８月２〜４日、高級魚アカマチ（ハマダイ）を狙って漁に取り組んだ同県与那国町の男性（５７）は振り返った。

管轄する第１１管区海上保安本部（那覇市）と男性によると、同２日未明、男性の漁船（６・６総トン）が魚釣島沖で漁を開始。機関砲を搭載した３０００トン級とみられる海警船「２３０５」と「２３０２」２隻が領海に侵入し、漁船に接近してきた。

海保は巡視船３隻を漁船の左右両側と後方に展開。海警船は同４日まで領海侵入しながら、漁船周辺を航行し続けた。男性は「海保の警備がなければ、怖くてとても漁はできない」と語る。

男性は３年前から年２回、アカマチの好漁場である尖閣周辺に漁に出ている。ただ、海警船を恐れ、漁をやめた仲間もいる。「安心して漁ができるように日本側は対応してほしい」と話す。

大型化で悪天候も離れず

中国海警船による尖閣周辺での航行は、２０１２年の国有化以降、急増。１８年までは年間の接続水域内の航行は２００日前後だったが、この５年は海警船の大型化が進み、多少の悪天候でもとどまるようになった。その結果、昨年の航行は３５５日で過去最多を更新。今年は接続水域を離れた日はなく、９日現在、連続２５２日、昨年１１月１９日から続く航行は過去最長の２９５日に上る。

２０年頃からは日本漁船が領海内に入ると、領海侵入して接近を繰り返すようになった。今年３月には漁船の操業に合わせて領海内に国有化以降最長の９２時間とどまった。今年の領海侵入は２０件で、うち漁船が領海にいない時に侵入したケースも１４件起きている。

国有化前から尖閣周辺で漁を続けている与那国町の男性（５３）によると、ここ数年は、出漁のたびに海警船２隻に挟み撃ちされたような状態での漁を余儀なくされているという。男性は「日本の海なのに、なぜ不安を抱えながら漁をしなければならないのか」と憤る。

海保「異常事態」警備能力強化

海警局が保有する１０００トン級以上の船は１６１隻（２４年末）。これに対し、海保の同クラス以上の巡視船は７８隻（２５年３月末）にとどまる。昨年以降、尖閣周辺を日常的に航行する海警局の全４隻に機関砲の搭載が確認されている。１万トン級の大型船も姿を現すようになった。

海警船の大型化、武装化に対し、巡視船側は、その倍以上の隻数を投入して対応に当たる。海保関係者は「警戒を強化せざるを得ず、各地の海保の応援に頼っている状況」と打ち明ける。

今年５月には、領海侵入した海警船から飛び立ったヘリコプターによる領空侵犯も発生。１１管の坂本誠志郎本部長（５９）は「今年は３６５日、海警船が尖閣周辺に居続ける勢いで、異常事態だ。現場は常に高い緊張を強いられ続けている」と危機感を募らせる。

海保は尖閣周辺の警備能力の増強を図っており、来年度予算の概算要求では、今年度の３倍以上となる３７６億円を計上し、大型巡視船（１５００〜６０００トン級）の新造や運用費などにあてる。このほか、尖閣上空の監視も念頭に、すでに運用を始めている無人機４機の追加配備も盛り込んだ。

坂本本部長は「船舶、航空機、資機材の能力を最大限発揮できる訓練を重ね、不測の事態が起きないように毅然（きぜん）とした対応を取り続けたい」と話している。

既成事実を積み重ねる『サラミ戦術』…海保ＯＢ

海上保安庁ＯＢの一條正浩・海上保安協会常務理事の話「接続水域航行日数や領海侵入時間の最長記録を更新させ続けているのは、中国側が領有権を主張するうえでの既成事実を積み重ねる『サラミ戦術』の一環だろう。尖閣諸島周辺の状況は、政治・外交問題に直結する緊張をはらんでいるが、海保には事態をエスカレートさせないため、状況に応じた適切な対応が求められる」