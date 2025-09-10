人気NO・1レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの水瀬琴音（28）が9日、自身のインスタグラムを更新。サウナ活動の様子を投稿した。

ピンクのビキニ水着とベージュのサウナハットを着用し、魅力を伝えた。「久しぶりに【parasauna37（パラサウナ37）】に行ってきたよ 前に行ってすごく良かったからまた来られて嬉しい」と水風呂に腰かけるショットも公開。「ラグジュアリーな空間で無人チェックインだから完全プライベートな時間を楽しめるし、レンタル品も豊富で手ぶらでも安心なの さらに嬉しいのが予約時間が3時間もあること！ だいたい個室サウナって90〜120分のイメージだけど、ここはゆったり過ごせるから、最後にメイクまで完璧に整えて帰れちゃった 水風呂もキンっと冷たくて最高だし、アメニティも充実していて、至れり尽くせり」とつづった。

氷入りの冷えたドリンクを片手に笑顔を見せる動画も披露。「定員6名だから、ひとりでもグループでも、広々快適に楽しめるのが魅力 サウナ室は6人入っても余裕があるくらい広いよ 今回も贅沢にのんびり ご褒美時間になりました」などと記した。

ファンやフォロワーからも「セクシーまる」「可愛い〜〜」「めちゃくちゃ綺麗＆可愛い」「相変わらずの可愛さで整ってます」「ゴージャス」「スタイル良い」などのコメントが寄せられた。

また、別の投稿では「BBQも楽しかった」とデコルテを大胆に露出したトップスとデニムパンツ姿で肉や野菜を焼くショットや、所属事務所の会合で着用したお気に入りの白いミニワンピース姿もアップした。

水瀬は東京・北区出身で、レースアンバサダーや格闘技のラウンドガールなどを務めている。身長163センチで、特技は大食い。「レース界の大食いクイーン」としてテレビ番組などにも出演し、フジテレビ系バラエティー「ウワサのお客さま」ではラーメン店を何件も食べ歩く“ラーメンハシゴクイーン”として紹介された。「レースアンバサダーアワード2024」ではグランプリを受賞し、「こちゃまる」の愛称で人気も絶大。SNSなどでは、プライベートや撮影時のファッション、食事シーンなども投稿している。