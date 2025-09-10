平野ノラ（46）が10日までにインスタグラムを更新。2日、肺炎のため都内の病院で90歳で亡くなった、俳優・エッセイストの吉行和子さんを悼んだ。

吉行さんは今年2月に、映画「あなたの息子ひき出します！」（深川栄洋監督、26年公開）の撮影にも参加している。平野は「映画『あなたの息子ひき出します！』ではじめてご一緒させていただきました」と吉行さんと初共演していたと明かした。

「大女優の存在感とオーラに圧倒されながら、緊張する私に吉行さんから声をかけていただき、現場の空気が一気に柔らかくなりました。カットがかかると、とても柔らかくチャーミングな笑顔を見せてくださった吉行さんのお姿がとても印象に残っております」と撮影時の吉行さんの様子と印象をつづった。そして「間もなく映画が完成するというタイミングでした。叶う事なら映画を一緒に拝見させていただき、私の華麗なる大根役者ぶりにダメ出しをしていただきたかったです」と、映画が完成する前に吉行さんが旅立ったことを惜しんだ。

平野は「最後の最後まで吉行さんが大女優としての生涯をまっとうされた姿、一挙手一投足を拝見できた体験が宝物です。ありがとうございました。ご冥福をお祈りいたします。平野ノラ」と吉行さんに感謝した。