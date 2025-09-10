◇国際親善試合 米国―日本（９日・米オハイオ州コロンバス）

【コロンバス（米オハイオ州）９日＝金川誉】日本が、米国遠征の第２戦となる米国戦を０―１で折り返した。

６日のメキシコ戦からスタメンを総入れ替えして試合を迎えた。この日も高い位置からプレッシャーをかけてリズムを作ると、ウイングバックのＭＦ望月ヘンリー海輝と、シャドーに入ったＭＦ伊東純也がいる右サイドを起点に攻める。

前半９分、同サイドのタッチライン付近で、望月が伊東にヒールでつなぐとそのままクロス。オフサイドとなり得点には至らなかったが、同１６分にはエリア深くに進入した望月がクロスを上げるなど、ゴールを脅かす場面を作った。１８分にはビルドアップのミスからショートカウンターを受けたが、ＧＫ大迫敬介がセーブ。互いに譲らない展開となった。

守備ではＤＦ長友佑都は７月１５日の東アジアＥ―１選手権・韓国戦以来の先発でゲームキャプテンも務めた。３バックに加え、ボランチの藤田譲瑠チマ、ＭＦ前田大然らも最終ラインまで戻るなど枚数をかけて守った。しかし３０分、右サイドからのクロスからＦＷアレックスセンデハスにダイレクトボレーを決められて先制点を献上。７月８日のＥ―１選手権・香港戦以来４試合ぶりの失点を許した。３５分には、ショートカウンターでボールを奪い、ＭＦ鈴木唯人からのゴール前のクロスに伊東が右足を伸ばすもゴールネットは揺らせず。１点を追って後半戦を迎えることとなった。