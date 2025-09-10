◆米マイナー３Ａ オクラホマシティー―サクラメント（９日、米オクラホマ州オクラホマシティー＝チカソーブリックタウンボールパーク）

右肩痛のため６０日間の負傷者リスト（ＩＬ）入りしているドジャース・佐々木朗希投手（２３）が９日（日本時間１０日）、３Ａで５度目のリハビリ登板となるジャイアンツ傘下サクラメント戦に先発し、２回に今季最速となる１００・６マイル（約１６１・９キロ）をマークした。

ロバーツ監督はこの日、本拠地・ロッキーズ戦の試合前会見で朗希について言及。３Ａの試合がまだ４回途中だったこともあってか、１００マイルを出したことを聞かれ「それはドジャースにとっても朗希にとってもいいことだ。知らなかったよ、ありがとう」とほほ笑んだ。右腕の今後については「リハビリ登板についてはもう時間的に余裕がないので、私たちは現状を見極める決断をしないといけない。この最後の登板を終えてから、球団全体で次の計画を決めることになると思う」と話した。

メジャーに復帰した場合は先発で投げるのか、それともリリーフになるのかと質問された指揮官は「どちらもあり得る。今日の登板が終われば、もっと明確になると思う。今の先発陣に変化があれば、だが。ただ朗希は（メジャーに）戻ってきたがっているし、貢献したいと思っている。先発陣はいい投球をしているから、彼がどこに当てはまるかを見極めなければならない。これは球団全体で話し合う」と含みを持たせた。

この日は「６回９０球」を想定。初回１死で迎えた２番打者への初球には、外角に外れたが、復帰後では初めて１００マイル超となる１００・４マイル（約１６１・６キロ）を計測した。５月から右肩痛のためＩＬ入りしている朗希は８月１４日（同１５日）に約３か月ぶりに実戦復帰。今月２日（同３日）に３Ａで４度目のリハビリ登板となる敵地・シュガーランド戦に先発するも、初回に２ランを２発被弾するなど一挙４失点。２回以降は立ち直って５回６９球を投げて３安打４失点、３四死球２奪三振でマイナー防御率は７・０７に悪化し、最速９６・９マイル（約１５５・９キロ）だった。

マイナー過去４試合で直球の最速は、３度目の登板となった８月２６日に記録した９８・８マイル（約１５９キロ）。この時は７５球中３８球が直球で、平均球速は９６・４マイル（約１５５・１キロ）だった。１００マイル超は、デビュー戦となった３月１９日のカブス戦（東京Ｄ）でマークして以来となった。３日（同４日）には指揮官が朗希の今後に関して言及。「才能は間違いなくあるのに、内容が伴っていない。もっと球の質が上がる必要があるし、３Ａの打者相手ならもっと抑えられるはず。メジャーで投げるためには圧倒的な内容が必要だけど、そこには到達していないのが現状だと思う」と今季中のメジャー昇格には消極的だった。

投手のマイナーでのリハビリ出場期間は３０日間と決まっているため、佐々木はこの日が日程的にも最後のマイナー登板となる。年内メジャー復帰に向けては最後のアピールチャンスの場である一方、ここまではマイナーで思うような結果を残せておらず、結果次第では今季最後の登板となる可能性もある。