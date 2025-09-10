【羽川豊の視点 Weekly Watch】

【羽川氏コラム】ゴルフは不公平な競技。理不尽を恨むなら、まずできることをやりましょう

前週の「ロピア・フジサンケイクラシック」3日目。細野勇策（22）が首位タイに並ぶと「左打ちで優勝なら1991年の羽川豊氏以来」と報じられました。

最終日は96ヤードに設定された16番パー3で池に4発入れて、まさかの「11」を叩き、21位に終わりました。

左利きでビッグスコアが出せる選手です。2年前のツアー選手権で「早く優勝しろよ」と声をかけると、とても礼儀正しく、好感が持てました。

優勝の「2文字」が見えたとき、重圧のかかる最終日にどう戦うか。今後の課題と言えます。

今も左打ちのゴルファーは非常に少ないです。米女子ツアーで賞金女王になった岡本綾子さんは、実業団でソフトボールをやっていたときはサウスポーのエースでしたが、ゴルフは右打ち。ホームラン王の王貞治さんもそうです。私にはその考えがなく、若い頃は困りました。

アマチュア時代はもちろん、1980年にプロ転向したときも、自分に適したクラブがありませんでした。左利きのクラブは商売にならないので、クラブメーカーは多くの種類を作らない。

当時のドライバーはパーシモンでしたから、職人さんに要望を出してもその通りに仕上がらない。アイアンも工場に出向いて担当者と話をしてもダメ。シャフトも簡単に替えられず、重さ、硬さ、トルク、キックポイントなど好みのものはありません。契約メーカーから与えられたクラブに合わせた打ち方をしていました。左打ちは練習場の打席も少ないですし、ゴルフコースも右利きのゴルファーを対象に設計されています。左打ちは不利だったことは間違いないでしょう。

「それでプロ2年目に日本オープンと日本シリーズに勝ったのはすごい」と言われました。自分でクラブを作れない以上、そうするしかありませんでした。

今でも右利きに比べて左利き用のクラブは種類が少ないものの、ロフトやライ角、重量、バランスなど、コンピューターで数値化されますから、プロが使うクラブの完成度は右利き用のものと遜色はありません。

1963年にレフティーのボブ・チャールズが全英オープンに優勝。近年は、マイク・ウィアー、フィル・ミケルソン、バッバ・ワトソンもメジャーに勝っているとはいえ、世界でも左利きのゴルファー人口は10％ぐらいと言われています。

活躍すれば、スポーツマスコミに大きく取り上げられますが、「レフティーで得したことは？」と聞かれても、正直思い出せません。

（羽川豊／プロゴルファー）