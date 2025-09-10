【メジャーリーグ通信】

【鈴村氏コラム】MLBコミッショナーがしつこく訴える「球団拡張案」の真の狙いとは？

第2次政権の発足以来、ドナルド・トランプがスポーツ界との距離を縮めている。中でも積極的に関与しているのが大リーグである。

今年4月にはコミッショナーのロブ・マンフレッドと面会してピート・ローズの永久追放処分からの復権を求めると、5月に大リーグ機構がローズの処分の解除を決定した。

さらに8月24日には、前日にロジャー・クレメンス一家とゴルフに一緒に行ったことをSNSに投稿するとともに、クレメンスを速やかに野球殿堂に入れるべきだと主張している。

クレメンスは、禁止薬物の使用疑惑により野球殿堂の選出投票で落選が続き、資格最終年の2022年も得票率が基準の75％に届かず失格となった。現時点で、クレメンスの野球殿堂の選出を支持しないというのは球界の総意である。

それにもかかわらずトランプがクレメンスの選出に言及したのは、ローズの場合と同様に今後の選挙対策の一環という側面がある。

すなわち、クレメンスの出身地であるオハイオ州は「オハイオを制する者が大統領選を制する」と称され、過去に何度も勝利政党が代わってきた激戦州だ。

22年の中間選挙では、第2次トランプ政権で副大統領になった共和党のJ・D・バンスが新人候補として勝利した。さらに、24年の連邦下院選と州議会選では共和党が多数派となり、州知事と州務長官も独占した。

この勢いを保ち、政権への審判という性格を持つ26年の中間選挙に臨むためには、オハイオ州の有権者の歓心を買う必要がある。郷土の英雄でもあるローズやクレメンスを活用するのは、トランプ陣営としては当然の戦略となる。

また、トランプが29年1月に任期満了により大統領を退任した後のことを視野に入れて球界への介入を強めていることも考えられる。

現職のマンフレッドは29年1月で退任する意向を示している。くしくも両者の退任の時期が一致することを考えれば、マンフレッドの後任を前大統領のトランプが務めるという可能性も皆無ではない。

もちろん、大統領を退任した後も共和党に影響力を行使し、国際社会でも一定以上の存在感を発揮するだろう。それでも、米国内における名声と権威の高さを考えれば、誰よりも目立ちたいと思うトランプにとって大リーグのコミッショナーは格好の転身先となる。

トランプの発言を受けてクレメンスがSNSに「愛情に感謝する」と投稿した。だが、トランプの愛情はクレメンスではなく自分自身に向けられているものかもしれない。

（鈴村裕輔／野球文化学会会長・名城大教授）