◇国際親善試合 日本―米国（2025年9月9日 オハイオ州コロンバス）

サッカー日本代表(FIFAランク17位)は9日（日本時間10日）、オハイオ州コロンバスで米国代表（同15位）と対戦。前半を終え0―1とした。前半30分に先制点を献上した。

米国とは過去に3度対戦しており、日本の2勝1敗。直近の対戦は2022年のキリンチャレンジカップで、日本が2-0で勝利した。

日本は前半9分、MF望月がMF伊東へヒールパス。伊東はペナルティエリア右から狙ったものの、これは相手GKの好セーブに遭った。

同19分には自陣でボールを奪われ、米国がショートカウンターを展開。立て続けにFWバログンのシュートを浴びるも、大迫のファインセーブでピンチをまぬがれた。

しかし前半30分、日本は左クロスから中央で待ち構えていたFWゼンデハスに豪快なボレーシュートを叩き込まれた。DF長友がマークについていたものの、先に左足を合わせられた。

同36分にはMF鈴木のラストパスにMF伊東が反応。滑り込みながら合わせたものの、またしてもGKの攻守に阻まれた。

失点後は米国に押し込まれる展開が長く、巻き返せないまま前半の45分が終了した。