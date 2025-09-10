無印良品の新作「どう見ても5万円以上の高級ブランド品」「690円のロングセラー」完売前に買っておきたい“5つの最高傑作”
―［メンズファッションバイヤーMB］―
メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第548回をよろしくお願いします。
◆大好評「MUJI Labo」の注目新作
昨年、リブランディングしたMUJI Labo。
今回は最近発売された2025AW品からおすすめを5つ紹介します
◆「ブランドものがこの値段」という感覚
・紳士 ナイロンワークブルゾン 1万9900円
「無印のくせに高ぇなあ……」
そう思った人も多いでしょうが、違うんです。そもそもMUJI laboは無印の実験的ラインで素材や縫製、仕様に制限をつけず、徹底的に作り込んだブランドライクなモノ作りをしています。
しかも、おそらく外部デザイナーの協力も得ていると想像される(過去に無印は定番シャツをヨウジヤマモトに作らせた経緯があります)ので、「ブランドものがこの値段」という感覚で見てもらえればいいのかなと。
実際、10年間デザイン仕事をしている筆者から見ても、この作りで1万9900円は破格。おそらく日本のどのブランドもこの値段で作ることはできないでしょう。正直、生産背景や利益構造がどうなっているのか想像もつきません。
◆これを触ってナイロンだとわかる人はいない
ナイロンブルゾンという商品名だけではまったく想像がつかないほど高級感のある素材。これを触ってナイロンだとわかる人はいないと思います。僕ら生地を扱うプロでさえこれがナイロン糸だとは判別できない。そのくらいコットンに近いドライタッチな風合いで天然繊維の美しさがあります。
また、ミリタリーのネクストトレンドであるM65をベースに着回しやすいようにコンパクトにモディファイしたシルエットも秀逸。単にシンプルにしただけでなどではなくポケットのサイズを大きく個性をつけているのも評価が高い。
これを着て無印だとバレることはほぼないでしょう。誰がどう見ても5万円以上の高級ブランド品です。175cm67kgの筆者でLサイズが適合です。
◆制服の素材は「堅牢度も発色も高級品レベル」
・紳士 ユニフォーム素材で作ったブレザー 1万9900円
学生服などユニフォームでよく見られるポリエステルツイル素材を使ったブレザー。
綾目が立っている堅牢な素材はユニフォーム生地の大きな特徴。固く頑丈な作りになっているため、シルエットが際立ちやすいです。
あまり意識してる人はいないかもしれませんが、我々が学生服で着用していたポリエステルもしくはポリエステルとウール混紡生地はたいがいそれなりのコストがかかってる生地。尾州の良生地が採用されていることが多く、堅牢度も発色も高級品レベルのものなのです。
◆固めの素材でないと出せないシルエット
今回、シルエットはウエストシェイプを強くショルダーラインを際立たせたトラディショナルなもの。昨今、人気のルーズシルエットではなく、大人な印象を作る激渋モデルです。これが実に新鮮！
ルーズシルエットはZ世代からおじさんまでもはや浸透しきってますが、きれいなシェイプのかかった曲線のあるジャケットは高級ブランドでしか見かけない。固めの素材でないとこのシルエットは出せないのでユニフォーム素材と融合して提案したのは賢い。
堅牢で美しい実験的かつ実用的なブレザーとなっています。服好き・上級者なら涎もの。175cm67kgの筆者でLサイズが適合です。
◆着用すると病みつきになる着心地
・男女兼用 スムースジャージー長袖プルオーバー 4990円
とにかく着心地最高！
原材料も良質なものを使っていますが、特殊な加工を施しタッチ感を柔らかく、シルキーに作っています。また、ステッチは肌あたりに違和感がでないフラットなものを採用しており、着用すると病みつきになるほど。
