「辞めたいと思った時期も…」引退を考えた麻生久美子（47）が『時効警察』で救われた“意外な理由”
1995年の映画デビューから30年になる麻生久美子（47歳）。彼女が出演する映画『海辺へ行く道』が現在公開中だ。この作品では、海辺の街を舞台に、思春期の子どもたちと、秘密を抱えたいびつな大人たちの姿を映し出している。
主人公を取り巻く“大人”のひとりを演じた彼女に、子どものころに抱いていた大人のイメージを訊ねると、「大人って“なんでもできる人”だと」「そんなことないんだと気づいてがっかりしました」との答えが返ってきた。さらに俳優業に悩んだ時期のこと、盟友・オダギリジョーの印象についても、キュートに笑い飛ばしながら話してくれた。
◆映画になると“監督のマジック”が…
--アーティスト移住支援に力を入れる海辺の街を舞台に進む、ふわっとした優しい空気ながら、いびつさも魅力的な作品ですが、脚本の段階で雰囲気をつかむのは難しそうな感じがします。
麻生久美子（以下、麻生）：そうなんですよ！ 横浜（聡子）監督にも、失礼を承知で伝えてしまいましたが、脚本はあくまでもガイドのような感じなんですよね。もちろんストーリーもセリフもあるのですが、横浜さんの作品って、そのセリフをもとに、現場で撮られた映像で出来上がっていくので、脚本の段階ではどうなるかわからないんです。
--横浜監督と組むのは3作目（『ウルトラミラクルラブストーリー』『俳優 亀岡拓次』）ですが、これまでの作品を含めた印象ですか？
麻生：はい。今までの経験から、「この通りにはならない」と思って脚本を読んでいました（笑）。三好銀さんの原作漫画がありますけど、そちらも淡々としていて、とても横浜さんっぽいと思いました。私は原作の、登場人物の表情が乏しい感じがすごくいいなと。こちらの想像力をかき立ててくれるなと思っていましたね。そのことで不穏な感じもしましたが、そこが面白くて。横浜さんもそういうところに惹かれていらっしゃるだろうし、似た世界観があるのだろうと思いました。ただ映画になると横浜さんのマジックがかかるので、全然違うものになるんじゃないかと。実際そうなりました。
◆40歳を過ぎて「どう見ても大人だよな」
--本編にはさまざまな大人たちが登場しました。麻生さんが子どものころに抱いていた大人のイメージは、どんなものでしたか？
麻生：子どもの頃は、大人って「なんでもできる人」だと思っていました。大人にさえなればしっかりするし、何でもできると思っていたんですけど、実際に自分が大人だと言われる年齢になると、そんなことないんだと気づいてがっかりしましたね。
--がっかりですか（笑）。
麻生：しっかりした大人になるためには、それなりの勉強もしないといけないし、それなりのものを積んでこないといけない。ただ年齢を重ねるだけじゃダメなんだと。「あれ、ひょっとして自分、大人と言われる年齢になってる？」って、ふと振り返って（笑）。
--そうした年齢だと感じた瞬間とは、いつぐらいのときでしたか？
麻生：40歳くらいかな（笑）。30代くらいでも少し考えましたけど、「でもまだ子どもかな。まだ言い訳できるか」と思って自分を眺めてました。でも40歳を過ぎると「どう見ても大人だよな」と（笑）。そこからは言い訳せずに、ちゃんと大人らしい振る舞いをして、ちゃんとしないといけないと考えるようになりました。
--ちゃんとした大人、ですか。
麻生：子どもとどう向き合うかとか、幻滅されたくないというんですかね。“大人としてどうあるべきか”みたいなことを意識しだしたのは40代に入ってからかなと思います。
◆『カンゾー先生』で高い評価も「自信のないままだった」
--もともと子ども時代の夢はアイドルだったそうですね。
