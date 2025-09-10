俳優渡辺哲（75）が9日、ひとり芝居「カクエイはかく語りき」の東京公演初日を下北沢ザ・スズナリで上演した。国民的人気を博した政治家でありながらロッキード事件で刑事被告人となり、1993年（平5）に75歳で亡くなった田中角栄元首相を演じる。2018年（平30）の上演作に、角栄元首相が亡くなった75歳になって7年ぶりに挑んだ。

1時間15分、たった1人で舞台に出ずっぱりで、退任が決まった石破茂首相の“政治の師”の生きざまを浮かび上がらせた。劇中では、親友だった石破首相の父、石破二郎元自治大臣の死に直面して、銀行員だった息子の茂に政界への出馬をうながす場面も出てくる。

1947年（昭22）に角栄首相が衆議院議員に初当選するところから、93年（平5）にさんずの川を渡るところまでの人生。中曽根康弘元首相、竹下登元首相、小沢一郎衆院議員、娘の田中真紀子氏……。渡辺哲演じる角栄元首相はさまざまな人物に語りかける。

故郷新潟を自慢するくだりで「歌手も三波春夫、小林幸子、三船浩」と輩出した歌手の名前を挙げた。

角栄元首相が1957年（昭32）に39歳で郵政大臣に就任して、同年のNHK「紅白歌合戦」の審査員を務めた際に三船は「男のブルース」で初出場。渡辺は「いろいろな懐かしい、皆さんが知っている人が登場したけど、三船浩さんを知っている人はいましたかね」と150人近い観客に問いかけて笑った。

15日まで。