畑芽育、1人暮らしにすっかり慣れるもいまだ母親に頼ってしまうこと「怖いんですよ」

9月8日放送のニッポン放送『畑芽育とFUN Time』にて、畑芽育が、いまだに自分ではできない家事について語った。

番組内で、畑は、「家事してますよ〜。えらいでしょ？」「すっかり慣れましたね、1人暮らしにも。今日だってラジオ収録する前に洗濯物回して、干して」と切り出した。

その上で、「これ言ったらまた皆さんからブーイングをくらうと思うんですけど、私、オシャレ着はお母さんに全部預けてるんです」と明かして笑い声をあげると、「よくないね〜。オシャレ着も洗えるようになりたい。9月の目標」とコメント。

続けて、「いやもうね、怖いんですよ。乾燥機かけるか、靴下とか下着とか細々したものを浴室にパチパチ挟んで乾燥するかの2択しかないの」「洗濯機に入れて大事なお洋服が縮んだりするの怖すぎて、クリーニングに出すか、お母さんに渡すかのどっちかなの」と説明した。

その後も、「家事ちょっとずつできるようになってきたけど、オシャレ着洗いがまだ怖くてできない」「乾燥機かけれる洋服を買うしかないよね」としつつ、「これから寒くなってきてセーターとか着て、乾燥機かけて縮んじゃって悲しい思いするんですよ、たぶん。嫌だなぁ。お母さんによろしく頼みます」とも話していた。