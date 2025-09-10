森保ジャパン、前半は攻勢も先制を許す。不用意なミスから２度ピンチも…アメリカと０−１で後半へ
日本代表は現地９月９日、国際親善試合で来年のワールドカップ開催国であるアメリカ代表と敵地コロンバスで対戦している。
森保ジャパンは、６日のメキシコ戦（０−０）からスタメン11人を総入れ替え。システムは３−４−２−１で、GK大迫敬介、DF関根大輝、荒木隼人、望月ヘンリー海輝、MF伊東純也、佐野海舟、藤田譲瑠チマ、前田大然、鈴木唯人、長友佑都、FW小川航基が名を連ねた。
試合は立ち上がりから攻守が激しく入れ替わる展開に。そのなかで日本は背後へのシンプルなボールでチャンスを創出する。
３分、望月がロングボールに反応して抜け出しを図るが、相手DFに対応される。逆に７分、自陣でのボールロストからピンチも。クリスチャン・プリシックに放たれたシュートはクロスバーの上へ飛び、事なきを得る。
９分にさっそく決定機。伊東が右サイドから仕掛け、左足で絶妙なコントロールシュートを放つ。これをGKが弾いたこぼれ球に前田が詰めるも、シュートはミートできず、決めきれなかった。
16分、望月が右サイドを突破して敵陣深くまで進入。ふわりとしたクロスに合わせた小川のヘディングシュートは勢いなく、GKにキャッチされる。
再びミスからピンチを招く。18分、佐野のパスミスを奪われてショートカウンターを受けたが、GK大迫がファインセーブで防いだ。
徐々にボール保持率を高めて攻勢に出るなかで、21分、長友のクロスからの望月のヘッドは得点とはならず。26分、関根が遠くから放ったミドルも枠の上に外れた。
すると30分に一瞬の隙を突かれて失点。左サイドをマクシミリアン・アーフステンに突破され、そのクロスに合わせたアレックス・センデハスにボレーシュートを決められ、先制を許した。
35分、敵陣でボールを奪ったショートカウンターから、鈴木唯がゴール前に斜めのパスを供給。これに走り込んだ伊東のシュートもGKの正面に。好機を活かせないまま、０−１のビハインドで前半を終えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
