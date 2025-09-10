5試合連続ゴールのC・ロナウド、W杯予選史上最多得点記録に並ぶ
ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル／サウジアラビア）が、ワールドカップ予選史上最多得点記録に並んだ。
C・ロナウドは9日に行われたFIFAワールドカップ26欧州予選・グループFの第2節のハンガリー代表戦に先発出場すると、1−1で迎えた58分にPKのキッカーを務め、これを左下に決めて勝ち越しゴールを沈めた。なお、試合はその後84分に同点に追いつかれたものの、86分にジョアン・カンセロが決勝弾を挙げ、3−2でポルトガル代表が勝利を収めている。
FIFA（国際サッカー連盟）の公式サイトによると、この試合の得点でC・ロナウドはW杯予選における通算得点が「39」となり、最多得点記録保持者である元グアテマラ代表FWカルロス・ルイス氏に並んだことが伝えられている。
また、この試合がポルトガル代表で223試合目の出場となったC・ロナウドは、自身の持つ代表での通算最多得点記録を「141」に更新。なお、ポルトガル代表では5戦連発で、直近の11試合では11得点を記録しており、キャリア通算得点数は「943」となっている。
