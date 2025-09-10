アーティスト・MIYAVIさんの妻で歌手のmelody.さんは9月8日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つ美しい姿を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：melody.さん公式Instagramより）

アーティスト・MIYAVIさんの妻で歌手のmelody.さんは9月8日、自身のInstagramを更新。美脚ショットを公開しました。

【写真】melody.の美脚際立つ姿

「メロディめちゃくちゃかわいすぎる！」

melody.さんは「私は幸せ者です」「私たちは全ての瞬間にいいところを積極的に探し、ネガティブなものを手放さなければならない」と英語でつづり、1本の動画を投稿。自身が出演したイベント「LuckyFes」でのオフショットです。白いトップスに黒いショートパンツの衣装で、頬杖をついた姿や全身ショットなどを披露。全身ショットでは、ミニ丈のパンツからは美脚がすらりと伸びています。

コメント欄では、「とてもきれいいいい」「やばっ！」「メロディめちゃくちゃかわいすぎる！」「大好き」「全然変わってないし、可愛いまんま」と、称賛の声が相次ぎました。

別オフショットも公開

8月10日にも「楽しかった〜　ありがとうございました〜」と、同イベントのオフショットを公開していたmelody.さん。ファンからは「変わらず綺麗で美しく可愛い」「ロングヘアーかわいすぎる」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)