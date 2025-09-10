乃木坂46、国産食材を熱く語る 7週連続で動画公開【メンバー＆タイトル一覧】
アイドルグループ・乃木坂46のメンバーが、JA全中（全国農業協同組合中央会）のショート動画に出演し、きょう10日から10月22日までの7週間、毎週水曜にTikTokや特設ウェブサイトで順次配信される。
【ライブ写真51枚】10回目の神宮！最高の笑顔を見せる乃木坂46
国産食材の魅力を広く発信するショート動画となり、乃木坂46のメンバーが国産食材に関するクイズに挑戦したり、“推し食材”を使った料理を食べ比べたり、その魅力について熱く語り。
■公開日、出演メンバー、タイトル
9月10日公開 久保史緒里「忙しい朝にもピッタリ!!」
9月17日公開 遠藤さくら「この国産食材なんだろう？」
9月24日公開 賀喜遥香「このひと手間、知ってますか？」
10月1日公開 梅澤美波「とれたて、新鮮が勢揃い！」
10月8日公開 田村真佑「良いところ沢山！」
10月15日公開 井上和「みんなの好きな国産食材教えて！」
10月22日公開 五百城茉央「〇〇色の国産食材、5つ答えられる？」
