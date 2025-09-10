3Aで5度目のリハビリ登板

【MLB】ドジャース ー ロッキーズ（日本時間10日・ロサンゼルス）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は9日（日本時間10日）、本拠地・ロッキーズ戦前に取材に応じ、佐々木朗希投手について言及。「グレート」と称賛していた。

佐々木はこの日、3Aオクラホマシティの一員として、ジャイアンツ傘下3Aサクラメント戦に先発。初回から100.4キロ（約161.6キロ）を計測するなど、3者凡退の立ち上がりを見せていた。2回以降も好投を続け、4回終了時点で最速100.6マイル（約161.9キロ）、無失点の投球だった。

右肩のインピンジメント症候群から復帰を目指す佐々木だが、試合前時点でマイナーでの防御率は7.07。2日（同3日）のアストロズ傘下3Aシュガーランド戦では、5回を投げ切ったが、初回に2本の本塁打を浴びて4失点だった。

佐々木の登板中に取材対応を行ったロバーツ監督は記者から「彼は100マイルを今出しています」と教えられ「そうなのか？」とニヤリ。「それはすばらしい。それはいいことだ。ドジャースにとってもロウキにとっても良いことだ。今回の登板の後に会話の場を持つが、それは朗報だ。知らなかった。情報をありがとう」と喜びを滲ませた。

続けて今後については「どんな可能性もある」とコメント。「繰り返しになるが、彼が今夜の登板を終えたらもっと明確になるだろう。そして我々側の先発投手陣についても物事は変わる。だが、ロウキがここにぜひとも戻りたいことは分かっている。先週私が言ったように、彼が貢献したいことは分かっている。先発陣は好投しているので、彼がどこにはまるか見なければならないし、組織としてその会話の場を持つ」と話した。

ただ、ロバーツ監督の会見が終わった直後の5回に佐々木は乱調。5回を投げきれず、4回2/3を3失点。90球で被安打3、8奪三振で降板した。（Full-Count編集部）