±§²ì¤Ê¤Ä¤ß¡Ö½÷À­¤ÈÆÝÊ¼±Ò¤ÎÌ£Êý¤Î¤ªÅ¹¡× ¼ò°û¤ß¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¡È¤·¤¸¤ß¡É¤Î¥é¡¼¥á¥ó

¤ª¼ò¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦±§²ì¤Ê¤Ä¤ß¤µ¤ó¤Î¡Ö¤Û¤í¿ì¤¤¤ª¤Ä¤Þ¤ß¡×¡£º£²ó¤Ï¡¢¡Ø¥ª¥ë¥Ë¡Ù¤ÎÀ¸¤·¤¸¤ß¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¤¹¡£
À¸¤·¤¸¤ß¥é¡¼¥á¥ó\1,490¡£¹ñ»º¥ì¥â¥ó¤ò»È¤Ã¤¿À¸ºñ¤ê¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼\900¡£¥ª¥ë¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊR¡Ë\1,000¡£
ÊÔ½¸S¡Ê°Ê²¼S¡Ë¡¡¼ò°û¤ß¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¡È¤·¤¸¤ß¡É¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤È¤Ï¡ª
±§²ì¡Ê°Ê²¼U¡Ë¡¡¤³¤ó¤Ê¤Ë¼¡¤ÎÆü¤Î¼«Ê¬¤ËÍ¥¤·¤¤¥·¥á¤Ï¤Ê¤¤¤è¤Í¡ª »ä¤Ï¤â¤È¤â¤È¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¥·¥á¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï·ò¹¯ÌÌ¤â¹Í¤¨¤ÆÉáÃÊ¤Ï¹µ¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Ê¤éºá°´¶¤â¤Ê¤¤¤·¡¢°Â¿´¤·¤Æ¥·¥á¤é¤ì¤ë¥é¡¼¥á¥ó¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡ª ¤Ã¤Æ´ò¤·¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
S¡¡¶Ã¤¤Î373kcal¤Ç¡¢»é¤â±ö¤â°ìÈÌÅª¤Ê¥é¡¼¥á¥ó¤Î3Ê¬¤Î1¤Û¤É¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
U¡¡¤â¤Á¤í¤ó¥«¥í¥ê¡¼¤â¤À¤±¤É¡¢¿¼Ìë¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤â¤à¤¯¤ß¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¹¤®¤ë¡Á¡£
S¡¡¤³¤ó¤Ê¤Ë¿È¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤È¼è¤ì¤ë¤·¤¸¤ß¡¢½é¤á¤Æ¤«¤â¡Ä¡£Åçº¬¸©¼µÆ»¸Ð¤ÎÀ¸¤¤¿¤·¤¸¤ß¤òËèÆü»ÅÆþ¤ì¤Æ¡¢»Å¹þ¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
U¡¡Á¯ÅÙ¤¬È´·²¤Ë¤¤¤¤¤ó¤À¤Í¡£½Ì¤ì¤¿ÍñÌÍ¤¬¡¢¤·¤¸¤ß¤Î½Ð½Á¤¬¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤¿¥¹¡¼¥×¤Ë¤è¤¯Íí¤à¡ª
S¡¡5»þ´Ö°Ê¾å¼Ñ¹þ¤ó¤Ç¾å¼Á¤Ê¤·¤¸¤ß½Ð½Á¤òÃê½Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë·ÜÌý¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
U¡¡¤ª¼ò¤Î¼ïÎà¤âËÉÙ¤À¤·¡¢¤¢¤È¤Ï¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤³¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡£
S¡¡¤·¤¸¤ß300É¤¤ò¼Ñ½Ð¤·¤¿Ç»¸ü¤µ¡ÄÀäÂÐ¤ËÆóÆü¿ì¤¤¤Ë¤Ï¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤³µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡Ä¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
U¡¡¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¤ß¤âOK¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âÁÇÅ¨¤À¤·¡¢ºÇ¶¯¤Î°û¤ß¡õ¥·¥á¤¬¤Ç¤¤ë¡¢½÷À¤ÈÆÝÊ¼±Ò¤ÎÌ£Êý¤Î¤ªÅ¹¡ª±§²ì¤Ê¤Ä¤ß
¤ª¼ò¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£¼«¿È½é¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤ËÜ¡Ø¤¸¤æ¤¦¤¬¤¿¤Ó¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ¡£ÊÔ½¸S
¤³¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤È¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¨¤Ð¡¢Ê¿Æü¤Ç¤â¤¿¤é¤Õ¤¯°û¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡©
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷À¾1-7-9¡¡·ÃÈæ¼÷¥¿¥¤¥à¥Ï¥¦¥¹3F¡¡TEL. 070-3103-4719¡¡23:30¡ÁÍâ5:00¡Ê4:30LO¡Ë¡¡ÆüÍËµÙ¡¡°¦É²¸©¾¾»³»Ô¤Ç22Ç¯´Ö°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤ªÅ¹¤ò»ö¶È·Ñ¾µ¤·¡¢¾¾»³ËÜÅ¹¡¢À¾ËãÉÛÅ¹¤ËÂ³¤º£Ç¯8·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£4¿Í¤¬¤±¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤ä¸Ä¼¼¤â¤¢¤ê¡¢ÅÅÏÃ¤Ë¤ÆÍ½Ìó¤â²ÄÇ½¡£
