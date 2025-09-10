¤³¤ì¤ÏÈ¿Â§¡ÄIVE¡¦¥¤¥½¡¢ÇË²õÎÏÈ´·²¤Î¡È¤¦¤µ¼ªSHOT¡É¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä¡ª¡ÖÆ¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡ÚPHOTO¡Û
IVE¤Î¥¤¥½¤¬¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥½¡¢¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ç°Õ³°¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶
¥¤¥½¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¦¥µ¥®¤Î³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥µ¥®¤Î¼ª¤¬¤Ä¤¤¤¿Ë¹»Ò¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Õ¥¡¡¼ÁÇºà¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¥å¡¼¥È¤Ê°áÁõ¤òÃå¤³¤Ê¤¹¥¤¥½¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¥¦¥µ¥®¤Î¼ª¤Î¥Ô¥ó¤È¿¬Èø¤ò¤Ä¤±¡¢¤è¤ê¡È¥ê¥¢¥ë¥¦¥µ¥®¡É¤ËÊÑ¿È¤·¤¿°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤¦¤µ¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¤¨¤ä¤Ð¤¤¤è¡©¡×¡ÖÆ¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¤¥½¤¬½êÂ°¤¹¤ëIVE¤Ï¡¢8·î25Æü¤Ë¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØIVE SECRET¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¡þ¥¤¥½ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2007Ç¯2·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¾®³Ø¹»6Ç¯À¸¤Î»þ¡¢É´²ßÅ¹¤Ç¥¸¥å¡¼¥¹¤òÇã¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢½êÂ°»öÌ³½êSTARSHIP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÍý»ö¤«¤é¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¡£2021Ç¯12·î1Æü¡¢6¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×IVE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÌÀ¤ë¤¯¤¤¤¿¤º¤é¹¥¤¤ÊÀ³Ê¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¾Ð¤¤¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£