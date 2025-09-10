鮮明なコントラストでインパクト大！ “ブラック＆イエロー”インテリア5選

鮮明なコントラストでインパクトを与えてくれるブラックやイエローのインテリア。シンプルな部屋こそ、こんなアイテムでエッジを利かせて。

おでかけに必要なものは、すべてこちらへ

W73×H35cm \27,500（Heller／メタロイ商会）

外出や帰宅時の動線をスムーズにするために考えられたウォールシェルフ。コートやスカーフをかけられるだけでなく、下部はトレイになっていてカギや財布を収納できる。

コーヒーやカフェオレも、手間いらずで好みの濃さに

各\2,860（ポーセリン／DETAIL）

内側に計量用の目盛りがプリントされた磁器製のマグカップ。フレンチヴィンテージのガラス製のマグをモチーフにした、オクタゴンフォルムもポイント。電子レンジも食洗機もOK。

大切なゲストのおもてなしにもぴったり

アルファベット箸置き各\660（TANOJI／POKETLE）

約400年の歴史を誇る波佐見焼の名窯「一龍窯」でつくられた箸置き。ゲストや家族のイニシャルを選んで、食卓に特別感を。レッド、ネイビー、グレー、ホワイトもあり。

究極のミニマルデザインでアートのような存在感に

\19,800（ピクト／Copenhagen Design Group Japan TEL. 03-6661-6404）

1984年に発売された世界初の回転ダイヤル式時計。文字盤の周囲をぐるりと回るドットが時を示し、針で分を表示。脚を外せば、ウォールクロックとしても使用可能。

ゴミ箱＝垂直の概念を覆した名作ダストボックス

\13,200（ダネーゼ／リビング・モティーフ TEL. 03-3587-2463）

イタリアの巨匠デザイナー、エンツォ・マーリが1970年代に発表したダストボックス。まるで紙くずを迎えに行っているような斜めのフォルムがユニーク！ 他にホワイトもあり。