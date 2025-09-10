Travis Japan¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡¢¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤¿¼ÂÎÏ¡£²áµî¤Ë¤Ï¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÂåÌò¤â¡Ä¥°¥ë¡¼¥×´Ö¤ò±Û¤¨¤ëSE¼Ò¤Î¶¯¤ß¤È¤Ï
¡¡8·î30Æü¡¢31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡¼°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¡¼¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡£Æ±ÈÖÁÈÆâ´ë²è¤Î²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¤Ë¤è¤ë¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¡Ö»Ò¤É¤â»Ù±ç¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Ç¤Ï7²¯40Ëü8600±ß¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸ÊüÁ÷½ªÎ»»þ¤ÇÊç¶â³Û¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢°ìºòÇ¯¤¬2²¯2,223Ëü8,290±ß¡¢ºòÇ¯¤¬4²¯3,801Ëü4,800±ß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ²£»³¡¢¤½¤·¤ÆSTARTO ENTERTAINMENT¡Êµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡¿°Ê²¼¡¢SE¼Ò¡Ë¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¡¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ç¸«¤»¤Ä¤±¤¿µì¥¸¥ã¥Ë¤Î¥Ñ¥ï¡¼
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆSE¼Ò¤«¤éKing ¡õ Prince¡Ê°Ê²¼¡¢¥¥ó¥×¥ê¡Ë¤Î±ÊÀ¥Î÷¤Èüâ¶¶³¤¿Í¤¬È´Å§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²£»³¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢²£»³¤È¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤Íò¡¦ÁêÍÕ²íµª¤¬Ã´Åö¡£
¡¡²£»³¤ÈÆ±¤¸SUPER EIGHT¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¡¢´Ý»³Î´Ê¿¡¢°ÂÅÄ¾ÏÂç¡¢ÂçÁÒÃéµÁ¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢SE¼Ò´ØÀ¾Àª¤Î¸åÇÚ¤Ç²£»³¤òÊé¤¦¡È²£»³²ñ¡É¤òÃæ¿´¤ËWEST.¤äA¤§! group¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤âSUPER EIGHT¤Î³Ú¶Ê¤ò²Î¾§¤·¤¿¤ê¡¢¥È¡¼¥¯¤Ë»²²Ã¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¢¡ÂçÀª¤ÎÃæ¡¢ÆÃ¤ËÉ¾²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤Î³èÌö
¡¡¤µ¤é¤Ë¤ÏÆüÍË¤ÎÁá¤¤»þ´ÖÂÓ¤ËHey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ½ªÎ»¸å¤Ë¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥È¡¼¥ó¥º¡ß24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó!!Î¾¹ñ¡¦¹ñµ»´Û¤«¤é¶ÛµÞÀ¸ÊüÁ÷SP!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿SixTONES¤«¤é¥¸¥§¥·¡¼¡¢üâÃÏÍ¥¸ã¡¢¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡¢¥À¥ó¥¹´ë²è¤Ç¤¢¤ë¥Ü¡¼¥À¡¼¥ì¥¹LIVE¡ÖWe are the No Borders¡ª¡ª¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ëTravis Japan¡Ê°Ê²¼¡¢¥È¥é¥¸¥ã¡Ë¤ÎÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¡¢¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤âÈÖÁÈ¤Ë²Ö¤òÅº¤¨¡¢SE¼Ò¤Î¥¿¥Æ¤È¥è¥³¤Î·Ò¤¬¤ê¤«¤é¤¯¤ë²Ú¤ä¤«¤µ¤¬Á°ÌÌ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÉ¾²Á¤òÇú¾å¤²¤·¤¿¤Î¤¬¡¢µÞî±ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç·çÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿üâ¶¶¤ÎÂåÂÇ¤ò´°àú¤Ë¤³¤Ê¤·¤¿¾¾ÅÄ¤À¡£
¡¡¥Ü¡¼¥À¡¼¥ì¥¹LIVE¤Ï²»³Ú¤ò°¦¤·¡¢¥À¥ó¥¹¤ÎÎÏ¤ò¿®¤¸¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÃ£¤¬¡¢¥À¥ó¥¹ÎòÌó20Ç¯¤ÇSE¼Ò¤Ç¿ï°ì¤Î¥¹¥¥ë¤ò¸Ø¤ëüâ¶¶¤Ë¶¦ÌÄ¤·¡¢ÁíÀª96¿Í¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò·«¤ê¹¤²¤ë´ë²è¡£
¡¡»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡¢ËÜÅÄ¿¿ÑÛ¤È¤¤¤Ã¤¿¹ë²ÚÌÌ¡¹¤â»²²Ã¤¹¤ë¡£üâ¶¶¤ÎÂåÌò¤òÁ°Æü¤ËÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¿¤ë¤äÁÛÁü¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¾¾ÅÄ¥Õ¥¡¥ó¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏSE¼Ò¥Õ¥¡¥ó¤Ï¾¾ÅÄ¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡±ÊÀ¥Î÷¤ÎÂåÌò¤ò¤³¤Ê¤·¤¿²áµî¤â
¡¡¾¾ÅÄ¤ÏºòÇ¯4·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿SE¼Ò½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡ØWE ARE! Let's get the party STARTO!!¡Ù¤Ç¤â¡¢Á°Æü¤ËÉé¤Ã¤¿²ø²æ¤Î±Æ¶Á¤ÇÆÍÇ¡µÙ±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±ÊÀ¥¤ÎÂåÂÇ¤Ç¡¢¥¥ó¥×¥ê¤Î¡Ömoooove!!¡×¤òüâ¶¶¤ÈÍÙ¤êÀÚ¤Ã¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡2¿Í¤Ç¥·¥ó¥¯¥í¤¹¤ë¿¶¤ê¤âÂ¿¤¯¡¢´Ö°ã¤¨¤ÐÂ¨ºÂ¤ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¡¢üâ¶¶¤È°ì»åÍð¤ì¤Ì¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£Á°Æü¤Ë¤¿¤Ã¤¿¤Î1»þ´Ö¤Ç¿¶¤ê¤ò³Ð¤¨¡¢ÁáÄ«¤Þ¤Çüâ¶¶¤ÈºÙÉô¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Þ¤Ç¶¦Í¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿ôËü¿Í¤òÁ°¤ËµÞ¤ÊÂåÌò½Ð±é¡£¤½¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¤ÇÇ¤Ì³¤ò¿ë¹Ô¤·¤¿¸å¡¢¡Ö³Ú¤·¤¯¥À¥ó¥¹¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¢¤¿¤ê¤¬¡¢±ÊÀ¥¤Î¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤ò¿¡¤¤¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¾¾ÅÄ¤é¤·¤µ¤À¡£Æ±¸ø±é¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÇÍò¤Î¾¾ËÜ½á¤«¤é¤Ï¡Öº£Æü¤ÎMVP¤Ï¸µÂÀ¤À¡×¤È¾Î¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾ÅÄ¤ÏÅö»þ¡¢±ÊÀ¥¤È¥É¥é¥Þ¡ØÅìµþ¥¿¥ï¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¤â¶¦±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ØÃÇ¤ÎÎø¤ËÅ®¤ì¤ëÂç³ØÀ¸Ìò¤ò¿§µ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë±é¤¸¤¿¡£±éµ»¤Ç¤âÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿Ìò¤ËÆþ¤ê¹þ¤àÎÏ¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤Ç¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤µ¤é¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¢¡ÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤È¤Þ¤Ç¾Î¤µ¤ì¤ë¾¾ÅÄ¤Î¥À¥ó¥¹
¡¡¤½¤â¤½¤â¾¾ÅÄ¤Ï¾®³ØÀ¸¤«¤é¥À¥ó¥¹¤ò»Ï¤á¡¢ÆÍ½Ð¤·¤¿±¿Æ°¿À·Ð¤ÈÈ´·²¤ÎÂÎ´´¤ÇÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤Ëµì»öÌ³½ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¥À¥ó¥¹¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¥È¥é¥¸¥ã¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢2022Ç¯¤ËÁ´À¤³¦¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯2·î¤Î¡Ø¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ç¾²Ê³Ø¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¾¾ÅÄ¤Î¿¶¤ê³Ð¤¨¤ÎÂ®¤µ¤ò¸¡¾Ú¡£¶å¶å¤â²ø¤·¤¤¤ª¥Ð¥«¥¥ã¥é¤Ê¤¬¤é¿¶¤ê³Ð¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÅ·ºÍÇ¾¡×¡¢¡Ö¶Ã°Û¤ÎÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¡×¤È¤Þ¤ÇÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¿Í¤Ï¤½¤ÎÈë·í¤ò¡Ö½¸ÃæÎÏ¡×¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
