USJ“インスタ映えデートコース”完全ガイド！大人カップルのための撮影スポット10選
「たまには非日常を味わいたい！」と思っている大人カップルの皆さん、次のデートはユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）で決まり！
USJは、まさに非日常に満ちあふれた空間。ニューヨークの街角、魔法の世界、そして恐竜や人気キャラクターたちが登場する、まるで映画のような世界観が広がっています。
そんな場所だからこそ、アイデア次第で「インスタ映え」する写真がいっぱい撮れるんです。
今回は、二人の最高の思い出を写真に残すための、とっておきの「インスタ映えデートコース」をご紹介します。
このガイドを参考に、USJで忘れられない“映え写真”をたくさん撮って、SNSに投稿しちゃいましょう！
（本記事は『すっきりわかるユニバーサル・スタジオ・ジャパン最強MAP＆攻略ワザ2025〜2026年版』より一部を抜粋し、再編集したものです）
◆パークの入口で！「ユニバーサル・グローブ」
パークに到着したら、まずはこちらへ！
USJを象徴する地球儀「ユニバーサル・グローブ」は、まさに最高の「映え」スポット。
ここで撮る写真は、USJに来た証ともいえる一枚になります。
ライトアップされた夜もオススメなので、デートの最後に立ち寄ってロマンチックな写真を撮るのも素敵です。
◆“魔法界”で非日常体験！「ホグワーツ城」と「バタービール」
魔法の世界が広がるエリアで、非日常感を満喫しましょう。
ホグワーツ城の入口にあるブタの銅像をバックにして、背中に翼が生えたような一枚を撮ってみては？
まるで魔法がかかったような、ユニークな写真が撮れますよ。
そして、魔法界に来たら外せないのが「バタービール」！
口のまわりに泡をつければ、インスタ映え間違いなし。お城をバックに撮るのがベストです。二人で同じポーズをして、仲良しショットを狙いましょう！
◆ハリウッドの街角でクールに決める！「メルズ・ドライブインの店舗」
レトロな雰囲気漂う〈ハリウッド・エリア〉にある「メルズ・ドライブインの店舗」も、絶好の撮影スポットです。
ここにあるかっこいいクルマの前で、俳優のようにポーズをとって撮影してみて。
まるで映画のワンシーンのような、クールな二人の写真が撮れるはずです。
◆ニューヨークの街並みで洗練された一枚を！「ニューヨーク・エリアの街」
ニューヨーク・エリアは、まさにニューヨークの街を思わせる場所。
建物の前でも、通りの標識前でも絵になるので、普段着でもおしゃれな雰囲気の写真を撮ることができます。
二人で歩く後ろ姿や、カフェで一息つく様子など、自然体のデート風景を切り取ってみてはいかがでしょうか。
◆ポップな世界観！「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の「緑色の土管」
世界中から注目を集める「スーパー・ニンテンドー・ワールド」。
エリアの入口に設置された緑色の土管は、いつも行列ができるほど人気のフォトスポットです。
カラフルでポップな世界観は、二人の笑顔をさらに引き立ててくれるはず！
◆かわいさMAX！「ミニオン・パーク入り口横のショップ」
ミニオンの世界に足を踏み入れたら、まずはミニオン・パークの入り口横のショップへ！
ここでは、すべり落ちてくるミニオンをしっかり背負うポーズで写真を撮るのがおすすめです。
キュートな一枚になること間違いなし！
◆驚きとユーモア！「ディスカバリー・レストラン店内」
ちょっとユニークな写真を撮りたいなら、「ディスカバリー・レストラン」の店内はいかがでしょうか。
巨大な恐竜の像があるので、この前で驚いたり、襲われそうになる演技をしてみましょう！迫力満点の恐竜をバックに、思わず笑ってしまうような楽しい写真が撮れますよ。
