「顔で選んでごめん」浮気した彼に、彼女が冷静に反撃したワケ【ママリ】
バーベキューで出会った彼に一目ぼれ
友だちに誘われて参加したバーベキューで、主人公・ゆきのはハーフの彼・クリスに一目ぼれしました。帰り際、クリスが送ってくれたことがきっかけで、2人の仲は急接近。驚くほどスムーズに交際へと発展します。
ところが、交際2か月が経ったころ、突然クリスに「仕事を辞めた」と告げられます。さらにその2か月後、セックスレスに陥っていることに気づきます。当初、仕事のことが気がかりで、その気になれないだけだと思っていたのですが…。街で偶然、クリスが見知らぬ女性と歩いているところに遭遇してしまいます。どうやら、クリスは仕事もせず、浮気を繰り返していたようなのです…。
浮気を正当化しようとする彼氏の言い訳にうんざり
実は、クリスが無職の間、ゆきのは彼を支えたいと思い、おうちデートメインで手料理を作るようにしていました。仕事を辞めた理由や、次の仕事についても深く追求せず、クリスの意思を尊重することに徹していたのです。ところが、そんな献身的なゆきのを、クリスは「つまらない」と感じていた様子。
さらに、浮気をした理由を「結婚までに遊びたかったから」と言い訳します。とうてい、納得できませんよね…。怒りが頂点に達したゆきの、ここから反撃をします。
彼女の反撃に、イケメン彼氏はタジタジ…
一目ぼれで始まった交際でしたが、クリスは早くに両親を亡くし、苦労してきたことを知ります。彼を知り、支えたいと思っていたのに、無職・ギャンブル・浮気をするような人だったなんて…。いくら「結婚はゆきのとしたい」と言われても、信じられませんよね。大切にしてくれない人とは、これ以上お付き合いすることはできません。
このあと、きっぱりと別れを告げたゆきの。突然の別れでしたが、不思議とさみしくはなかったそうです。クリスが仕事を辞め、セックスレスに陥ったころから、別れを予感していたゆきの。そして、「もうイケメンはこりごり」と振り返っています。
1つの恋愛を通して、ゆきのは成長することができました。ダメな男と付き合ってしまったかもしれませんが、この経験は決して無駄にはならないはずです。健気なゆきのの、これからの幸せを応援したくなる作品です。
記事作成: ママリ編集部
（配信元: ママリ）