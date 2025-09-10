ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 西鉄天神大牟田線で列車に遅れ 宮の陣駅で乗客混雑の影響（9月10日… 西鉄天神大牟田線で列車に遅れ 宮の陣駅で乗客混雑の影響（9月10日午前7時33分ごろ発生） 西鉄天神大牟田線で列車に遅れ 宮の陣駅で乗客混雑の影響（9月10日午前7時33分ごろ発生） 2025年9月10日 8時44分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 西鉄によると、10日午前7時33分ごろ、天神大牟田線宮の陣駅で乗客混雑によるダイヤ乱れが発生した。同8時33分現在、同線（太宰府線・甘木線含む）で列車遅れが発生している。▶西鉄・運行情報 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 災害後の鉄道再開遅れは…不可欠な安全点検 九州新幹線でダイヤに乱れ 山陽新幹線の大雨による運行規制の影響（9月10日午前7時58分ごろ発生） 福岡県、10日昼前まで河川の増水や氾濫に警戒 夕方にかけて土砂災害、低い土地の浸水に注意 関連情報（BiZ PAGE＋） デイサービス, 神奈川, 介護タクシー, ホテル, 葬祭, 東京, 介護, 射出成形機, 寺田屋, 慰霊祭