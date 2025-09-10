脳筋最強令嬢が立ちはだかる問題を力(物理)で解決していくラブストーリー！？『オーガ令嬢は力がお好き』第1巻発売
キルタイムコミュニケーションは、ブリーゼコミックス『オーガ令嬢は力がお好き〜竜の血を引く公爵令嬢、オーガよりも強くなったので婿探しに出る〜1』を2025年9月12日に発売する。
美しい金の髪、竜の血族の証である瞳を持つ公爵令嬢はとっても脳筋。脳筋最強令嬢が立ちはだかる問題を力(物理)で解決していくラブストーリーより待望の第1巻が登場する。
私より強い婿を探しに行くぞ……長く行方不明であった『竜』の血を引く公爵家の生き残りが見つかった。しかしその令嬢、ロメリィは『オーガ』に育てられており…！？そんな唯一の生き残りである彼女は「自分よりも強い婿」を探すべく、故郷であるらしい人間の王国に戻る。そこで出会ったのは――。
■『オーガ令嬢は力がお好き〜竜の血を引く公爵令嬢、オーガよりも強くなったので婿探しに出る〜1』
漫画：星田かな／原作：Mikura
発売日：2025年9月12日
定価：750円(本体682円＋税10％)
作品サイトでは第1話・第2話を無料公開中。
(C)星田かな (C)Mikura／キルタイムコミュニケーション
