¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¤«¤â¤á¤ó¤¿¤ë´äºê¤¦Âç¡¢ÁêÊý¤Ë¥Ö¥Á¥®¥ì¤é¤ì¤¿²áµî¡Ö¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¥¥ì¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤«¤â¤á¤ó¤¿¤ë¤Î´äºê¤¦Âç¤¬8·î26Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÆ°²è¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡Ú¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¸ø¼°¡Û¡Ù¤Ë½Ð±é¡£ÁêÊý¡¦ËêÈø¥æ¥¦¥¹¥±¤Ë¥¥ì¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡û¤«¤â¤á¤ó¤¿¤ë¡¦ËêÈø¡Ö¤¦Âç¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¤¢¤ó¤Þ½Ð¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð
Âç³Ø¤Î¤ª¾Ð¤¤¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢ÀèÇÚ¸åÇÚ¤Î´Ø·¸¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤â¤á¤ó¤¿¤ë¡£´äºê¤¬¡¢¡ÖËêÈø¤Ã¤Æ°Õ³°¤ÈÅÜ¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¶§Ë½¤ÊÌÌ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢ËêÈø¤Ï¡¢¡Ö¤¦Âç¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¤¢¤ó¤Þ½Ð¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¼«¿È¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¥«¥ì¡¼Å¹¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÈÆÍ¤ÃÄ¥¤êËÀ¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¤Ç¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖËÍ¤«¤é¸«¤¿¤éÀäÂÐ²õ¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ã±½ã¤Ë¡¢¾è¤»¤Æ¤ëÊª¤¬½Å¤«¤Ã¤¿¤À¤±¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤â¤¦°ì¿Í¤Î¥Ð¥¤¥È¤Ë¤â¡¢¡È¤¤¤ä²õ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¡È²õ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¤©¡¼! ¤¢¤¢¤¡¡¼!¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¤â¤Î¤¹¤´¤¤·õËë¤Ç¥Ö¥Á¥®¥ì¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢´äºê¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó·ëÀ®Ä¾¸å¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£º§³è¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç»Ê²ñ¤È¥Í¥¿¸«¤»¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤Ï¡¢Á°Æü¤Ë¥Í¥¿¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¸å¡¢ËêÈø¤¬²ñ¾ì¤Þ¤Ç¤ÎÃÏ¿Þ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢´äºê¤Ï¡¢¡Ö½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÃÏ¿Þ¤òËº¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤Ä´¤Ù¤Æ¹Ô¤±¤ë¤«¤é¡£·úÊª¤Î¶á¤¯¤ËÍè¤Æ¡¢¤³¤ì¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È²ó¸Ü¡£²ñ¾ì¤Î²¼¤ÇËêÈø¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢¡Ö¤´¤á¤ó¡¢ÃÏ¿Þ»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÎËº¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¸À¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¡È²¿¤Î¤¿¤á¤ËºòÆü½ñ¤¤¤¿¤ó¤À²¶¤Ï!¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅÜÌÄ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¥¥ì¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬ºÇ¸å¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Ü¤ä¤¯´äºê¤Ë¡¢¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¤Îµ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¤â¡¢¡ÖÊ¨ÅÀ¤É¤³¤Ê¤ó!? Ê¨ÅÀ¤¬ÉÝ¤¤¤ï¡×¤È¶²ÉÝ¤ÎÉ½¾ð¡£ËêÈø¤Ï¡¢¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×¤Î°ìÅÀÄ¥¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢´äºê¤Ï¡¢¡Ö¡È²¼¤Ë¤ÏÃå¤¤¤Æ¤ë¤ó¤À¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¥±¥í¥Ã¤È¤·¤Æ¡£¡È¤¢¤Ã! ²¼¤Ë¤ÏÃå¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Á¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¢µ×ÊÝÅÄ¤Ï¡¢¡Ö²¿½Å¿Í³Ê¤Ê¤ó!? ÉÝ¤Ã!¡×¤ÈÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¼ª¤Î·ê¤«¤Ã¤Ý¤¸¤Ã¤ÆÊ¹¤±!¡Ù(Ëè½µ·îÍË25:58¡Á¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯)¤ÎÌ¤¸ø³«¥È¡¼¥¯¡£ÆÇÀåM-1²¦¼Ô¤È¤í¥µ¡¼¥â¥óµ×ÊÝÅÄ¡õ¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É°æ¸ý¤¬ËÜ²»¤Ç»Â¤ê¹þ¤à¡¢ÀÖÍç¡¹²»À¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤À¡£
