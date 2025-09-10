ヤマハ、サーキット用途のバイク「YZF-R1 レースベース車」を受注生産で発売
ヤマハ発動機販売は2026年2月27日、「YZF-R1 レースベース車」(2026年モデル)を予約期間限定の受注生産で発売する。
「YZF-R1 レースベース車」マットダークグレーメタリック6。画像は海外で撮影されたものを一部合成しているため細部が異なる
今回の「YZF-R1 レースベース車」は、2025年モデルのスーパースポーツ「YZF-R1」(欧州仕様)をベースにレースなどサーキット用途に配慮したモデル。
車体の安定性に寄与するウイングレット、伸圧減衰力左右独立式で緻密な減衰コントロールを可能にするKYB製フロントサスペンション、コントロールフィーリングを高めるブレンボ製フロントブレーキ(モノブロックキャリパー「Stylema」とラジアルマスターシリンダー)、グリップとホールド性を向上するシート表皮などを継続採用している。なお、従来モデルからの変更はない。
予約期間は第1次が2025年9月4日〜9月18日、第2次が2025年9月19日〜11月28日。予約窓口は全国の「ヤマハオンロードコンペティションモデル正規取扱店」となる。
「YZF-R1 レースベース車」マットダークグレーメタリック6。画像は海外で撮影されたものを一部合成しているため細部が異なる
今回の「YZF-R1 レースベース車」は、2025年モデルのスーパースポーツ「YZF-R1」(欧州仕様)をベースにレースなどサーキット用途に配慮したモデル。
予約期間は第1次が2025年9月4日〜9月18日、第2次が2025年9月19日〜11月28日。予約窓口は全国の「ヤマハオンロードコンペティションモデル正規取扱店」となる。