¥¯¥¤¥º¤Ç³Ø¤Ö! Å´¤ÎÌ¥ÎÏ Âè11²ó ¡ÚÃæµéÊÔ¡ÛÅ´¤Î½Å¤µ¤Ã¤Æ¤Û¤«¤Î¶âÂ°¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤É¤ì¤¯¤é¤¤?
¼Ö¡¢¥Ó¥ë¡¢ÀþÏ©¡¢ÎäÂ¢¸Ë¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ÖÅ´¡×¡£¤½¤³¤Ç¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢Å´¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÅ´¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë´Ä¶ÌäÂê¤Þ¤Ç¡¢Å´¤Ë´Ø¤¹¤ëÌÌÇò¤µ¤ò½éµéÊÔ¡¢ÃæµéÊÔ¡¢¾åµéÊÔ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£Å´¤Î½Å¤µ¤Ã¤Æ¤Û¤«¤Î¶âÂ°¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤É¤ì¤¯¤é¤¤?
Àµ²ò¤Ï¡¢²¼¤Ë¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯!
¢£Àµ²ò¤Ï¤³¤Á¤é!
°ìÊÕ1Ñ¤ÎÎ©ÊýÂÎ¤Î½Å¤µ¤òÈæ½Å¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£´ð½à¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï4¡î¤Î¾øÎ±¿å¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬1g¤Ç¤¹¡£Å´¤Ï7.87g¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Å´¤è¤êÈæ½Å¤Î·Ú¤¤¶âÂ°¤Ç¤Ï¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤¬2.70g¡¢¥Á¥¿¥ó4.5g¡¢°¡±ô7.13g¡£½Å¤¤¤â¤Î¤Ç¤ÏÆ¼¤¬8.96g¡¢±ô11.35g¡¢¶â19.32g¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¤â½Å¤¤¤Î¤ÏÇò¶â(¥×¥é¥Á¥Ê)¤Ç¡¢21.45g¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ïÎà¡¿Èæ½Å
Å´¡¿7.9g
¥¬¥é¥¹¡¿2.5g
¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¡¿2.3g
¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡¿2.1g
ÌÚ¡¿0.8g
