ＮＹ原油 時間外取引 上昇、トランプ氏が欧州に対露圧力強化を要請

ＮＹ原油 時間外取引 上昇、トランプ氏が欧州に対露圧力強化を要請



東京時間08:41現在

ＮＹ原油先物10 25月限（ＷＴＩ）（時間外取引）

1バレル＝63.09（+0.46 +0.75%）



NY原油は時間外で上昇、トランプ米政権が対露制裁を検討している。

欧州連合に中国とインドに対し最大100%関税を課すよう要請しているほか、ロシアの金融セクターや銀行、大手石油会社に追加制裁を科す準備をしている。

欧州連合に制裁の協力を求めているが、過去にハンガリーなど複数の国は厳しい対露制裁に反対してきた。

