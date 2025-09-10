スポーツ専門局「ESPN」電子版が2025年のMLBシーズンで「最もワクワクさせる選手は誰なのか？」を決めるため、32選手によるトーナメントを実施した。この企画は2年目で、2024年はロイヤルズのボビー・ウィットが選出された。

各チームから最もエキサイティングな選手を1人ずつ（さらにリーグごとにワイルドカードを1人追加）選び、順位に基づいてシードを決定。ただし、前年の決勝に進んだボビー・ウィットとエリー・デラクルスには特別に第1シードを与えた。そして各対戦ごとに記者たちが投票で勝者を決めていった。

大谷は昨年のこの企画では、投手として登板していなかったにもかかわらずベスト4入り。今年はマウンドに立ちながら、打者としても50本塁打を放つ勢い。記者たちの評価は高かった。1回戦ではブレーブスのロナルド・アクーニャ、2回戦ではパイレーツのポール・スキーンス、3回戦では去年敗れた相手、レッズのエリー・デラクルスを破って準決勝進出。準決勝はメッツのフアン・ソト、決勝ではヤンキースのアーロン・ジャッジを破った。

決勝の投票ではジャッジを「打席に立つだけで試合全体が止まる存在」と評する記者もいたが、他の投票者は満場一致で「大谷の二刀流能力は誰にも匹敵しない」と支持。大谷が「MLBミスター・エキサイトメント」の栄冠を手にしている。