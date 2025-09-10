将棋の伊藤園お〜いお茶杯第66期王位戦七番勝負第6局は9月10日、挑戦者の永瀬拓矢九段（33）が前日に封じた80手目が開封され、藤井聡太王位（竜王、名人、王座、棋聖、棋王、王将、23）の手番で対局が再開された。

藤井王位の3勝、永瀬九段の2勝で迎えた注目のシリーズ第6局。東京・千駄ケ谷の「将棋会館」を舞台に争われている本局は、藤井王位が勝利して決着局とするか、2連勝中で勢いに乗る永瀬九段が追いつきフルセットにつなげるか、大きな注目を集めている。

藤井王位の先手で角換わりの出だしとなった一戦は、両者研究の行き届いている得意戦型とありハイペースで進行。後手の永瀬九段が主導権を握って指し進められ、藤井王位が持ち時間を多く消費する展開となった。一方、藤井王位は長考を経て狭い場所に持ち角を打つ意表の一手を放って超難解な激戦へ突入。両者にとって勝負に直結するポイントを迎えている。

天王山付近で応酬が続く中盤の難所で、前日に永瀬九段が封じたのは銀引きの一手。解説陣が本命視していたもので、さらに激しい戦いへもつれ込むことが予想されている。

なお、藤井王位が勝利した場合、防衛6連覇が決まるともにタイトル獲得数が通算31期となり、渡辺明九段（41）の歴代4位の記録に並ぶこととなる。ここ将棋会館を偉業達成の地とするのか、永瀬九段が追いつき藤井王位にとって七番勝負初めてのフルセットへ持ち込むのか。本局の星のゆくえに大きな注目が集まっている。

持ち時間は各8時間の2日制。

