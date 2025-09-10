

退職後に心に穴があいたような気持ちになるのは自然な反応だという（写真：Fast&Slow／PIXTA）

2060年には全人口の約39.9%、国民のおよそ2.5人に1人が65歳以上という高齢社会を迎える日本社会で、これまで以上に広がると懸念されるのが、高齢者における「健康格差」だと医学博士の白澤卓二氏は指摘します。

「老後」とされる期間が延びるなか、そんな白澤氏が提唱する定年退職後も心身ともに健やかに過ごすための心がまえとはどんなものなのでしょうか。同氏の著書『科学的に正しい一生老けない方法100』から、一部を抜粋・編集してお届けします。

脳も体も「使い続けよう」とする意識が重要

日本は現在、超長寿社会へと移行しています。総人口が減少傾向にある一方で、高齢者の割合は年々増加し、2060年には全人口の約39.9%、つまり国民のおよそ2.5人に1人が65歳以上という高齢社会が到来すると予測されています。

このような社会において大きな課題となるのが、「健康格差」です。高齢者の間で身体機能や脳の働きにおける個人差がこれまで以上に広がってくることが懸念されています。

多くの高齢者は、仕事を退いた後に社会との関わりが少なくなり、外出する機会も減って家にひきこもりがちになります。

こうした生活は体を動かす機会を減らし、筋力やバランス感覚の低下を招くだけでなく、脳の働きも鈍らせてしまいます。その結果、日常生活に必要な機能が徐々に失われていくという悪循環に陥りやすくなります。このような状況を防ぐためには、心身の機能を「使い続ける」ことが大切です。

たとえば、買い物や散歩など日常の中で積極的に外出すること、地域の活動やボランティアに参加すること、また趣味や学びといった知的・文化的な活動に継続的に取り組むことが有効です。こうした行動は、体と脳の働きを保つうえで非常に重要な役割を果たします。

また、適度な運動を習慣にすると、体と脳神経の機能を改善し、認知症予防に役立ちます。体を動かすと脳から出た指令を介して筋肉が動き、同時に筋肉から出た信号が脳に伝わって脳を活性化します。

個人差が大きくなる超高齢社会では、年齢を重ねるごとに「何をしてきたか」が如実に表れるようになります。心と体の健康を守るためには、若いうちからの積み重ねと、歳を重ねても意欲的に活動を続けようとする意識が欠かせません。

自分の能力をできる限り長く保ち、豊かな人生を送るためにも、毎日の中で「使う」ことを意識しながら暮らすことがますます重要になっていくでしょう。

若いときのように「意欲」を維持すること

近年、高齢者は昔よりも若々しくなったと言われますが、変わらず高齢者ならではのリスクはあります。その一つが「意欲の低下」です。やる気や興味が薄れ、人に会うのも億劫になり、出不精になる傾向があります。

主な原因は、脳の前頭葉の機能低下と男性ホルモンの減少です。特に前頭葉の萎縮は70代から本格化し、男性ではホルモンの減少が重なり、行動意欲が大きく低下します。

これを防ぐには、前頭葉と男性ホルモンを活性化する日々の工夫が重要です。前頭葉は意欲や感情、思考などを司り、男性ホルモンは活力や健康維持に関わるため、この2つを維持できると、日常の活動レベルを保ち、若々しくいられます。

さらに、働き続けることは、老化を遅らせ、若々しさを保つ効果があるとされています。実際に、長野県はかつて平均寿命が低かったものの、1975年に男性の寿命が全国4位に上昇し、1990年以降は男女ともに全国1位を何度も記録しています。

その背景には、高齢者の就業率が全国でも特に高いことがあると考えられています。働き続けることで体や脳の活動レベルを維持でき、それが体や脳の老化を遅らせるのに役立ち、元気な70代、80代を過ごすことを可能にしてくれます。

また、高齢期の働き方は「少しでも社会の役に立つ」ことに重きを置くのが望ましいでしょう。小さなことでも社会と関わり、誰かの役に立つという実感が、心身の健康を支える大きな力となり、老化防止の何よりの薬となるのです。

「引退」が老後のリスクになる？

要介護の状態を防ぎ、80代以降も元気に過ごすには、70代の過ごし方が非常に重要です。特に注意すべきなのは、仕事を退職したと同時にすべての活動をやめてしまうケース。現役時代に忙しく働いていた人ほど、リタイア後に何の計画もなく過ごすと、一気に老け込んでしまうことがあります。

そうならないためには、退職後に何をするかをあらかじめ考えておくことが大切です。新しい仕事を始めるのも有効な選択肢の一つであり、老化防止にもつながります。「歳だから引退する」という考え方が、むしろ老いを早めてしまうのです。

自分が望む限り続けられる仕事を、無理のない範囲で一生続けることが、元気な老後を支える鍵となるでしょう。

また、大きなライフイベントが起こるのも、じつはこの年代の特徴です。60代から70代にかけての時期は、いくつもの困難に直面する激動の時期だと言えるでしょう。たとえば、親や配偶者の介護、親しい人との死別、長年勤めた職場からの退職などが挙げられます。

近年では長寿化が進み、「老後」とされる期間が延びるなか、この年代はまさに新たな人生の節目とも呼べる重要な時期なのです。

とりわけ大きな転機となるのが定年退職です。特に、人生の大部分を「仕事＝自分の存在意義」として過ごしてきた方も少なくないでしょう。

定年によって仕事を失うと、達成感や役割を喪失し、自分の存在価値そのものが揺らいでしまうことがあります。「会社にいた頃の自分こそが本当の自分」と感じる人も多く、退職後に心にぽっかり穴があいたような気持ちになるのは自然な反応です。

「健康」と「お金」の備えだけでは不十分

しかし、そうした考え方は一種の錯覚にすぎません。





会社を辞めたからといって、その人の本質まで失われるわけではありません。むしろ、それまで仕事中心だった人生から一歩離れ、新たな自分を発見するチャンスと捉えるべきです。

退職をきっかけに意欲を失い、家に閉じこもりがちになると、身体的・精神的な老化が急速に進みます。これを防ぐためにも、新たな仕事、ボランティア活動、趣味、地域活動など、自分が関心を持てる何かに積極的に取り組むことが大切です。

また、定年後には「健康」「お金」「孤独」という三大不安がつきまとうなかで、特に「孤独」は深刻な問題となっています。

イギリスの研究では、孤独が肥満や喫煙よりも健康に悪影響を及ぼすという報告もあります。健康や経済面の備えと同じくらい、孤独を防ぐ努力が求められているのです。

孤立を避けるには、退職後も続くような人間関係や地域コミュニティとのつながりを意識的に築いていくことが重要です。友人や家族との時間を大切にするのはもちろん、趣味のグループや地域活動などに参加することで、日常の中に新たなつながりを生み出すことができます。

（白澤 卓二 ： 医学博士、白澤抗加齢医学研究所所長、お茶の水健康長寿クリニック院長）