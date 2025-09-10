近い将来に親が、そしていつかは自分も……と考えるとひとごとではない「認知症」。高齢になると日本人の多くが罹患（りかん）するものの、特有の症状である「物忘れ」や「判断力の低下」はどのように発生し進行していくのか、ご存知だろうか。認知症の中でも多くの割合を占める「アルツハイマー型認知症」を取り上げ、その発症メカニズムを解説する。※本稿は、伊古田俊夫『認知症とはどのような病気か 脳の構造としくみから全体像を理解する』（講談社）の一部を抜粋・編集したものです。

複数の原因が重なり合って

認知症が発症していく

認知症を引き起こす病気には、さまざまな種類があります。そのなかでも、最も多いのはアルツハイマー型認知症で、全体の約60％を占めます。次に血管性認知症が約20％を占め、残りの20％には前頭側頭葉変性症、レビー小体型認知症、アルコール性認知症などが含まれます。

病名は単独で表示されることが多いですが、実際には複数の原因が重なり合うことも少なくありません。

アルツハイマー型認知症の約30％は、脳血管障害や事故による脳挫傷、アルコールの多量摂取などが合併した混合型認知症と考えられています。脳の検査で脳梗塞（こうそく）や脳外傷の痕跡が見つかっても、その影響が重くない場合には、アルツハイマー型認知症単独の診断名になることが稀ではありません。

アルコールを長期間にわたって過剰に摂取してきた人の場合は、それが認知症を悪化させていることがありますが、脳の検査では確認できません。

また、うつ病の既往や、脳のはたらきに影響する薬の長期間服用も、認知症の病状に影響を与えます。

高齢期の脳には、長い人生におけるさまざまな影響が積み重なって、認知症が発生してきます。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）