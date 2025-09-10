少しだけ秋を先取り！【ハニーズ】大人に似合う♡「キャミワンピ」

コーデにそろそろ秋らしさをプラスしたくなる頃。落ち着いた色や素材感のアイテムをプラスワンすれば、季節を先取りした装いが楽しめそうです。【ハニーズ】では、そんな気分にぴったりのキャミワンピが登場。軽やかに着られそうで、秋カラーや柄が季節感を引き寄せます。今回は大人に似合うデザインを厳選したので、さっそくチェックしてみて。

レイヤードにぴったりなミニワンピ

【ハニーズ】「ミニキャミワンピース」\3,980（税込）

大きめのチェック柄が目を引くキャミワンピは、レイヤードにも映えるミニ丈。バックのゴムシャーリングでメリハリを付け、裾にかけて広がるシルエットがフェミニンで上品な雰囲気を添えます。きれいめに見えつつ、ストレッチのきいたツイル素材で動きやすいのも嬉しいポイント。サイドファスナー付きで着脱もスムーズです。

Tシャツ × デニムパンツをワンピで格上げ

Tシャツとデニムパンツのシンプルコーデにワンピを重ねれば、上品カジュアルなレイヤードスタイルに。チュニック風に着られるので、腰まわりが気になる人にも安心です。ベージュ系、ブラウン系、ブラック系と秋らしい3色のカラー展開。ガーリーな雰囲気なので、足元やバッグをきれいめにまとめて大人っぽく引き締めて。

纏うだけで大人きれいめスタイルに

【ハニーズ】「キャミワンピース」\3,980（税込）

フリルが華やかなキャミワンピは、纏うだけで大人のきれいめスタイルに。体のラインを拾いにくい程よいAラインで、すっきり見えも期待できます。落ち感のあるツイル素材でさらっと着られ、裏地付きだから透け感も気になりません。シンプルなインナーにはもちろん、袖コンシャスなブラウスを合わせれば、フェミニンさを引き上げつつ落ち着いた雰囲気にまとまりそう。

きちんと感のある装いに頼れる一枚

シンプルなインナーを合わせるだけで、通勤にもお出かけにも映えるきちんと感のある装いに。ジャケットとも好相性です。ブラック、ベージュ、モカの3色のカラバリは、どれも上品な雰囲気。色違いで揃えれば、シックに決めたい日も、淡色でやさしくまとめたい日も、その日の気分に合わせて楽しめそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S