Image: Apple

今年は特にApple Watch SEの進化が凄い。

本日のApple（アップル）イベントにて、Apple Watch Series 11、Apple Watch SE 3、Apple Watch Ultra 3の3機種が発表されました。

本体価格や機能性はモデルによって異なりますが、どのApple Watchも前モデルから確実に進化を遂げています。

Apple Watch Series 11は、より長いバッテリーと先進的なヘルス系機能が魅力

Image: Apple

Apple Watch Series 11のケースサイズは42ミリと46ミリの2種類。

見た目は前モデルのApple Watch Series 10とソックリですが、最新モデルのディスプレイは前モデルに比べて4倍の耐亀裂性能を兼ね備えているとのことです。Apple Watchをよくぶつけたり、落としがちの人にとっては心強いかも。

また、GPS＋Cellularモデルは5G高速通信に対応、モバイル通信時による消費電力が減ったとのこと。国内キャリアは少なくともNTT docomo、au、SoftBankが対応するようです。

iPhoneが手元にないときでもより効率良くモバイル通信が使えるのはありがたいですね。

Image: Apple

新しい文字盤は2種類追加されました。ひとつは、フローと呼ばれるもので、Liquid Glass（リキッドグラス）デザインの時刻の背景をぼんやりとした光が漂います。もうひとつはイグザクトグラフという文字盤で、時、分、秒が1つの画面に別々に表示されるそう。どちらも新鮮味があってクールな文字盤です。

Image: Apple

Apple Watch Series 11には、高血圧の可能性を知らせてくれるという新しいヘルス系機能が発表されました。光学心拍センサーによって｢血圧が平均より上がっているかを計測し、通常より上がっていたら検知できる機能」であり、すべての高血圧の症例を検出できるわけではないとのこと。

今月中には150の国と地域で提供予定とのことですが、日本のAppleサイト、Apple Watch Series 11のページとニュースルームを確認したところ、この「高血圧の可能性の通知」に関する記述は、記事執筆時点では確認できませんでした。

Image: Apple

Apple Watch最大の弱点ともいえたバッテリーについては、最大18時間から最大24時間にアップ。低電力モードを使えば最大38時間もつとのことなので、バッテリー切れになるリスクが減ったのはデカいですね。

Image: Apple

Apple Watch Series 11のアルミニウムモデルは、シルバー、ローズゴールド、ジェットブラックに加えて新色のスペースグレイの全4色。チタニウムモデルは、ナチュラル、ゴールド、スレートの全3色です。

Apple Watch Series 11のアルミニウムモデルは税込6万4,800円〜。チタニウムモデルは税込11万4,800円〜で、予約は本日からスタート。発売は9月19日（金）です。

Apple Watch SE 3はコスパ抜群モデル。機能は十分すぎるほど

Image: Apple

Apple Watchシリーズの中でコスパ抜群モデルとされるApple Watch SEが、約3年ぶりにアップデートされました。

Apple Watch SE 3のケースサイズは40ミリと44ミリの2種類。今回発表されたApple Watch Series 11とApple Watch Ultra 3と同じS10チップを搭載し、高速充電にも対応。本体スピーカーから音楽やポッドキャストを再生できるなど、前モデルから大幅な進化を遂げています。

Image: Apple

Apple Watch SE 3は、SEシリーズ初となる常時表示ディスプレイに対応。Apple WatchではSeries 5から使えた便利機能ですが、ついにApple Watch SE 3では腕を上げることなく常に時間や天気といった情報を確認できるようになりました。これは素晴らしいアップデートですね。

Image: Apple

ジェスチャー機能に関しては、当時Apple Watch Series 9の目玉機能として発表されたダブルタップとwatchOS 26で追加された手首フリックが使えます。どちらのジェスチャーも使いこなすことで、画面に触れる回数を減らすことができるので、どんどん使っていきたいですね。

Image: Apple

また、Apple Watch SEシリーズでは初となる、睡眠時無呼吸の通知受け取りにも対応。さらに、Apple Watch Series 11やApple Watch Ultra 3で使える睡眠スコア機能は、Apple Watch SE 3でもチェックすることができますよ。

Image: Apple

Apple Watch SE 3のバッテリー持続時間はこれまでと変わらない最大18時間ではあるものの、Apple Watch SE 2に比べて充電スピードは最大2倍速くなりました。たった15分の充電で最大8時間分使うことができたり、0%から80%まで約45分間で充電できるなど、充電関連でも大幅なアップデートを遂げています。

Apple Watch SE 3はミッドナイトとスターライトの全2色。本体価格は税込3万7,800円〜とお値段据え置きなのも魅力的で、予約は既に開始済み。発売日は9月19日（金）です。

Apple Watch Ultra 3は、より見やすく、単体による衛星通信にも対応

Image: Apple

Apple Watch Ultra 3もこれまで以上に使いやすく進化しました。まずディスプレイですが、本体サイズはそのままでベゼルが薄くなったことにより、Apple Watch史上最大のディスプレイサイズになったとのこと。広視野角OLED <PO3採用で（Apple Watch Series 10と同じように）斜めからでも明るく見やすくなったとのことです。

Image: Apple

また、Apple Watch Ultra 3は単体による衛星通信機能にも対応。たとえば遭難時に助けを呼びたいときに、iPhoneのバッテリー残量が切れていたり、Apple Watch Ultra 3でモバイル通信に接続できないときなどに活躍することでしょう。

Image: Apple

バッテリー持続時間は前モデルの最大36時間から最大42時間の6 時間増しに。充電スピードもわずかに高速化されているため、バッテリー関連に関しても嬉しいアップデートとなりました。

Image: Apple

Apple Watch Ultra 3の本体カラーはナチュラルとブラックの全2色。本体価格は税込12万9,800円で、予約は既に開始済み。

発売日は9月19日（金）です。