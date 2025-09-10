ÆóµÜÏÂÌé¡¢MC¡È¤Ê¤Î¤Ë¡É±Ç²è¹ðÃÎ¤Ç¤¤Ê¤¤¡©¡¡¡Ø¥Ë¥Î¤Ê¤Î¤Ë¡Ù2»þ´ÖSP¤Ç½é¤È¤Ê¤ë¥í¥±´ë²è¤ËÄ©Àï
¡¡5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Íò¤ÎÆóµÜÏÂÌé¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë10ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¥Ë¥Î¤Ê¤Î¤Ë¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¡¡¸å8¡§54¡Á¢¨10ÆüÊüÁ÷¤Ï¸å8¡§00¡Á¡Ë¤Ï¡¢¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡Ù³«ËëÄ¾Á°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î½©£²»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÆóµÜÏÂÌé¤¬ÌÂ¤¤¹þ¤à¡Ä¡Ø8ÈÖ½Ð¸ý¡ÙÍ½¹ð
¡¡º£²ó¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Ï¡¢±Ç²è¤ÇÆóµÜ¤È¶¦±éÃæ¤ÎÇÐÍ¥¡¦²ÏÆâÂçÏÂ¡¢¹â¶¶¾°»Ò¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÃË»Ò¤ä¤êÅê¤²¤ÇÆüËÜÎòÂå2°Ì¤ÎµÏ¿¤ò»ý¤Äºê»³ÍºÂÀÁª¼ê¡Êºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±ÍÍ¡¢MC¤ÏÆóµÜ¡Ö¤Ê¤Î¤Ë¡×»Ê²ñ¤Ï²ÏÆâ¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£º£²ó¤â¡Ö¤Ê¤Î¤Ë¡×¤ò¸¡¾Ú¤·¤Ê¤¬¤é¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ³«»Ï°ÊÍè½é¤È¤Ê¤ëÆóµÜ¤¬¥í¥±´ë²è¤ËÄ©Àï¡£¼«¿È¤¬¼ç±é¤·¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×¤Î¹ðÃÎ¤ò¤«¤±¤Æ¡¢8¤Ä¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤¿¾¦Å¹³¹¤ÇÈÖÁÈ¤¬»Å³Ý¤±¤¿Á´¤Æ¤Î°ÛÊÑ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Þ¤Çµ¢¤ì¤Ê¤¤Ã¦½Ð¥²¡¼¥à¤ËÄ©¤à¡£ÆóµÜ¤Ï¡¢MC¡Ö¤Ê¤Î¤Ë¡×À®¸ù¤·¤Ê¤¤¤È¹ðÃÎ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Âç¥Ô¥ó¥Á¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÔÀµ²ò¤Î¾ì¹ç¤Ï¥é¥ó¥Ê¡¼½¸ÃÄ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¥Êâ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤ØÌá¤µ¤ì¡¢¡È¶¯À©¿¶¤ê½Ð¤·¡É¤È¤Ê¤ë¡£¾¦Å¹³¹¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¹ë²Ú¤Ê¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ä¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤âÅÐ¾ì¡£¤Ï¤¿¤·¤ÆÆóµÜ¤ÏÌµ»ö¤ËÃ¦½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Î¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¤Î¤¹¤´¤µ¤Ï¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¡Ö¤Ê¤Î¤Ë¡×¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤¡©¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÎ¦¾åÁª¼ê¤Î¤¹¤´¤µ¤ò¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ÇÂç¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Âè1¼ïÌÜ¤Ï¡¢Åìµþ¸ÞÎØÆüËÜÂåÉ½¡¦¸ÍîµÄ¾¿ÍÁª¼ê¤¬Áö¹âÄ·¤Î¤¹¤´¤µ¤ò¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¸¡¾Ú¡£¥Ï¥·¥ä¥¹¥á¡¦¥¢¥Ä¥³¤¬¸ÍîµÁª¼ê¤Î¤¹¤´¤µ¤ò¥ê¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Âè2¼ïÌÜ¤Ï¡¢À¤³¦Î¦¾å¥í¥ó¥É¥óÆüËÜÂåÉ½¡¦»³ËÜÎ¿²íÁª¼ê¤¬»°ÃÊÄ·¤Î¤¹¤´¤µ¤ò¡Ö¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¥°¥ê¥³¡×¥²¡¼¥à¤Ç¸¡¾Ú¡£±¿Æ°¿À·Ð¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥ï¥¿¥ê119¤ÈÂÐ·è¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Âè3¼ïÌÜ¤Ï¶¥Êâ¡£¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØÆüËÜÂåÉ½¤Î¸µ¶¥ÊâÁª¼ê¡¦¾¾±ÊÂç²ð»á¤Ï¡¢ÃÏ¿Þ¥¢¥×¥ê¾å¤ÇÅÌÊâ20Ê¬¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ÷Î¥¤ò²¿Ê¬¤ÇÊâ¤¤¤ì¤ë¤Î¤«¸¡¾Ú¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Î·Ý¿Í¤È¾¾±Ê¤Ç200¥á¡¼¥È¥ëÁöÂÐ·è¤â¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÈÖÁÈ¤Î¹¥É¾´ë²è¡È¤É¤Á¤é¤¬ÌÜÅªÃÏ¤ËÁá¤¯Ã©¤êÃå¤±¤ë¤Î¤«¡©¡É¤âÆÏ¤±¤ë¡£º£²ó¤Ï¡ÖÅìµþ¤Ç¤Ï¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ë¤è¤êÁö¤Ã¤¿Êý¤¬Áá¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤ò¸¡¾Ú¤¹¤Ù¤¯¡¢¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÌî¸ý¤ß¤º¤¤¬ÅÐ¾ì¡£ÅÔÆâ¤òÄÌ¾ïÄÌ¤ê¤Ë±¿¹Ô¤¹¤ë¸ø¶¦¥Ð¥¹¤È¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÌî¸ý¤¬Æ±»þ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£½ªÃåÅÀ¤Þ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥ë¡¼¥È¤ÇÁö¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Á¤é¤¬Áá¤¯Ãå¤¯¤Î¤«¡£
