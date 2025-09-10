6男7女・15人の大家族「うるしやま家」の母親。佳月さん（48）が9日、Instagramのストーリーズを更新し、子どもに作ったお弁当を公開。また四男・瑠さんの17歳誕生日を祝福した。

【映像】母親が作った15人分のお弁当＆ワンプレートごはん

これまでに家族15人分のお弁当や、30分で作ったというワンプレートごはんなどをSNSで紹介している母親の佳月さん。「毎日こんな豪華な料理、尊敬します」「佳月ママのお料理食べたい！」などの声が寄せられていた。

四男の誕生日を祝福&お弁当を公開

佳月さんは高校3年生の三男・璃さん、高校2年生の四男・瑠さん、そして、高校1年生の三女・美心さん、3人分のお弁当を作っており、9日は、「きょうもみんなげんきに登校しました。高校生1人は振り替えでお休み！部活だけなのでお弁当無しで2人でした。今朝も緑無く、茶色弁当です。かわいい息子の誕生日なので支度します。」と、ソーセージや目玉焼きが入った2人分のお弁当を公開。

その後の投稿では、「あいる17歳のお誕生日おめでとう。毎日朝早くから部活と学校お疲れ様。いつも家族やきょうだいのためにフットワーク軽く動いてくれてありがとう。高校生生活も残り半分を切ったけど、お友達といっぱいenjoyしてね！！あいるにとってhappyで笑顔いっぱいな1年になりますように…」と、四男・瑠さんを祝福している。（『ABEMA NEWS』より）